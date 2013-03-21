Президент Польши опасается, что Украина уплывет в другую сторону

Об этом Б.Коморовский заявил после того, как руководитель польской дипломатии Радослав Сикорский представил в Сейме приоритеты внешней политики страны на 2013 год.

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По словам Президента, «неподписание этого Соглашения об ассоциации может означать, что Украина будет дрейфовать в совершенно ином направлении, чем Евросоюз, а это, в дальнейшей перспективе, может иметь негативное влияние на геополитическую ситуацию в нашем регионе», сообщает Польское радио.

Напомним, что ЕС откладывал подписание Соглашения об ассоциации ЕС-Украина в связи с ухудшением ситуации в Украине в сфере судопроизводства. Речь идет, прежде всего, о политически мотивированном – по убеждению Брюсселя – заключении бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко и других оппозиционных политиков. Европейский Союз выдвинул Киеву условия подписания Соглашения об ассоциации: отказ от использования судопроизводства в политических целях, принятие четкого и полноценного Избирательного кодекса и реальные реформы на введение стандартов правового государства.