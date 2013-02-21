Эксперт рассказал, почему Коморовский избегает критики относительно Украины

Президент Польши Бронислав Коморовский продолжает оптимистично оценивать перспективы европейской интеграции Украины и избегает публичной критики украинской власти, чтобы не оттолкнуть своего наибольшего непосредственного восточного соседа на путь Беларуси.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил польский эксперт, работник Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий.

Он отметил, что Президент Польши придерживается традиционной политики польской власти, которая заинтересована в интеграции Украины с Европейским Союзом и всячески пытается способствовать этому процессу.

"Многие лидеры западных государств рассказывают, как хорошо говорится с Президентом России Владимиром Путиным, и это никого не удивляет ... Кто-то имеет дела с Россией, а мы - имеем с Украиной", - сказал аналитик.

А.Шептицкий отметил, что бойкотирование украинской власти за текущую ситуацию, которую критикуют многие европейские политики, привел бы лишь к "белорусскому сценарию" - замораживанию отношений между Польшей и Украиной.

Польская власть в этом не заинтересована и поэтому, несмотря на имеющиеся проблемы, остается положительно настроенной на перспективы подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС еще в этом году.

"Если Коморовский выйдет и скажет, что все плохо и Соглашение никогда не будет подписано, то это будет вода на мельницу всех тех, кто против сотрудничества Украины с ЕС", - отметил он.

А.Шептицкий подчеркнул, что такие действия навредили бы Польше, Украине и Евросоюзу, и собственно поэтому глава Польского государства продолжает более позитивно комментировать украинскую ситуацию.

Как сообщал УНИАН, Б.Коморовский после сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем и Президентом Словакии Иваном Гашпаровичем положительно оценил ее результаты, выразив убеждение, что в ближайшее время будут устранены препятствия для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС осенью 2013 года.

Б.Коморовский неоднократно публично призывал украинскую власть освободить заключенную экс-главу правительства Украины Юлию Тимошенко, называя ее дело препятствием евроинтеграции украинцев.

В то же время, представители польской власти несколько раз публично подчеркивали важность скорейшего подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, что, по их мнению, поможет решить часть имеющихся в стране проблем, в том числе, связанных с заключенными политиками.