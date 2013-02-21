Эксперт рассказал, почему Коморовский избегает критики относительно Украины
Коморовский избегает критики Украины, чтобы она не стала Беларусью, рассказал польский эксперт.
Президент Польши Бронислав Коморовский продолжает оптимистично оценивать перспективы европейской интеграции Украины и избегает публичной критики украинской власти, чтобы не оттолкнуть своего наибольшего непосредственного восточного соседа на путь Беларуси.
Такое мнение в комментарии УНИАН выразил польский эксперт, работник Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий.
Он отметил, что Президент Польши придерживается традиционной политики польской власти, которая заинтересована в интеграции Украины с Европейским Союзом и всячески пытается способствовать этому процессу.
"Многие лидеры западных государств рассказывают, как хорошо говорится с Президентом России Владимиром Путиным, и это никого не удивляет ... Кто-то имеет дела с Россией, а мы - имеем с Украиной", - сказал аналитик.
А.Шептицкий отметил, что бойкотирование украинской власти за текущую ситуацию, которую критикуют многие европейские политики, привел бы лишь к "белорусскому сценарию" - замораживанию отношений между Польшей и Украиной.
Польская власть в этом не заинтересована и поэтому, несмотря на имеющиеся проблемы, остается положительно настроенной на перспективы подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС еще в этом году.
"Если Коморовский выйдет и скажет, что все плохо и Соглашение никогда не будет подписано, то это будет вода на мельницу всех тех, кто против сотрудничества Украины с ЕС", - отметил он.
А.Шептицкий подчеркнул, что такие действия навредили бы Польше, Украине и Евросоюзу, и собственно поэтому глава Польского государства продолжает более позитивно комментировать украинскую ситуацию.
Как сообщал УНИАН, Б.Коморовский после сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем и Президентом Словакии Иваном Гашпаровичем положительно оценил ее результаты, выразив убеждение, что в ближайшее время будут устранены препятствия для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС осенью 2013 года.
Б.Коморовский неоднократно публично призывал украинскую власть освободить заключенную экс-главу правительства Украины Юлию Тимошенко, называя ее дело препятствием евроинтеграции украинцев.
В то же время, представители польской власти несколько раз публично подчеркивали важность скорейшего подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, что, по их мнению, поможет решить часть имеющихся в стране проблем, в том числе, связанных с заключенными политиками.