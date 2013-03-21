Янукович встретится в Варшаве с президентами Польши и Венгрии

Как сообщает официальный сайт польского президента, главы государств планируют обсудить вопросы европейской интеграции Украины и вместе посмотреть футбольный матч между сборными Польши и Украины в рамках отборочного тура на чемпионат мира 2014 года.

Б.Коморовский планирует также провести двустороннюю встречу с В.Януковичем.

"Главной темой разговоров будут отношения между Украиной и Европейским союзом в контексте реализации украинскими властями условий для подписания соглашения об ассоциации на саммите Восточного партнерства в ноябре в Вильно", - отметил министр канцелярии польского президента Яромир Соколовский.

Согласно сообщению, Президент Польши также обсуждал вопросы европейской интеграции Украины с вице-президентом США Джо Байдоном в минувший понедельник в Риме.

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Как сообщал УНИАН, 21 февраля в польской Висле состоялись трехсторонние переговоры Президента Украины с главами Польши и Словакии, на которых обсуждались вопросы европейской интеграции украинского государства.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз заявляют о желании подписать парафированный в прошлом году договор об ассоциации, который предусматривает создание углубленной зоны свободной торговли, на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года.

В тоже время, по мнению экспертов, наибольшим препятствием для подписания документа остается дело Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.