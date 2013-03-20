Ефремов выбирает варианты для Киева: ужасный конец или ужас без конца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, понимает ли Партия регионов, что ее обращение в Конституционный Суд относительно выборов в Киеве, затягивающее процесс выборов, может негативно отразиться на электорате этой политической силы.

“Мы должны определиться, что мы хотим: ужасный конец или ужас без конца? То, что есть в Киеве, это ужас без конца”, - сказал он.

По словам А.Ефремова, при принятии некоторых решений “кое-кто боится взять на себя ответственность для того, чтобы навести порядок”.

“В данной ситуации Партия регионов не боится взять на себя ответственность. Если кто-то расценит так, как вы говорите, наши действия, это будет оценка избирателей. Мы с этим согласимся. По крайней мере, мы перед своей совестью будем чисты, что мы до конца прошли юридическую процедуру и приняли решение, которое никто не может обжаловать”, - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 48 членов фракции Партии регионов обратились в Конституционный Суд по вопросу сроков проведения выборов в Киеве.

А.Ефремов отметил, что юристы неоднозначно толкуют норму закона о сроках проведения местных выборов, и единственная инстанция, которая может ответить на данный вопрос, это Конституционный Суд.

Таким образом, Партия регионов предлагает не назначать дату выборов до решения КС.

Между тем, срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных на внеочередных выборах в 2008 году, завершается в конце мая этого года, и оппозиция настаивает на назначении выборов в Киеве на 2 июня 2013 года.