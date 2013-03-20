Депутаты так и не договорились о местных выборах - Рада разошлась до завтра
14:11, 20 марта 2013Политика
1106
Утреннее заседание Верховной Рады уже завершилось - на 20 минут раньше установленного времени.
Рыбак распустил депутатов до завтра
Как передает корреспондент УНИАН, о закрытии заседания объявил Председатель ВР Владимир Рыбак. (по середам и пятницам в пленарную неделю депутаты работают только в первой половине дня – УНИАН).
Он сообщил, что консультации по поводу вопросов, из-за которых сегодня в сессионном зале возникли споры, в частности о назначении внеочередных местных выборов, - продолжаются.
По теме: Депутаты «развлекаются»: Свобода кричит «украинский», ПР - «фашисты»
ВР свою работу продолжит завтра, 21 марта, в 10.00.
Народные депутаты покидают сессионный зал, а лидер «Свободы» Олег Тягнибок проводит совещание со своими депутатами возле их рабочих мест.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter