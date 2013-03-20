Депутаты так и не договорились о местных выборах - Рада разошлась до завтра

Как передает корреспондент УНИАН, о закрытии заседания объявил Председатель ВР Владимир Рыбак. (по середам и пятницам в пленарную неделю депутаты работают только в первой половине дня – УНИАН).

Он сообщил, что консультации по поводу вопросов, из-за которых сегодня в сессионном зале возникли споры, в частности о назначении внеочередных местных выборов, - продолжаются.

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ВР свою работу продолжит завтра, 21 марта, в 10.00.

Народные депутаты покидают сессионный зал, а лидер «Свободы» Олег Тягнибок проводит совещание со своими депутатами возле их рабочих мест.