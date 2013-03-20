Свободовец: Регионалы отправили своих помощников прикрывать кнопкодавов

Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь ВО «Свобода» Александр Аронец.

"Сегодня места, с которых я вчера фиксировал кнопкодавов, забитые помощниками регионалов)) Смешно смотреть, как они между собой перешептываются, кивая на меня", - написал Аронец.

Как сообщал УНИАН, вчера оппозиция сообщила о создании и работе группы "наблюдателей", которым поставлена задача контролировать соблюдение депутатами требования по персональному голосованию.

В частности, вчера оппозиция требовала переголосования проекта постановления о календарном плане работы Верховной Рады, поскольку состоялось голосование за других депутатов.

Об этом заявил на заседании парламента народный депутат Украины Михаил Хмель. Он подчеркнул, что во время голосования Николай Рудьковский голосовал за отсутствующего Александра Онищенко, а Юлия Левочкина - за депутата Ирину Горину.

М.Хмиль тогда заявил, что есть подтверждающее видео и фотографии голосования за других депутатов.