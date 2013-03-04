В ГПУ надеются, что дело об убийстве Щербаня к лету будет в суде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Олег Пушкарь заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после допроса в суде очередного свидетеля по делу, экс-губернатора Донецкой и Сумской областей Владимира Щербаня.

“Я очень надеюсь, что оно будет в суде”, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что до лета дело будет передано в суд.

В то же время представитель гособвинения отметил, что еще нужно допросить ряд свидетелей, а также неизвестно, как долго подозреваемая экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и ее защита будут знакомиться с материалами дела.

Справка УНИАН. Генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.

Печерский районный суд Киева 13 февраля начал проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве депутата Е.Щербаня.