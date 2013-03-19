Шуфрич упрекает «Батькивщину», что Власенко сдали как стеклотару

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, обвиняя фракцию “Батькивщина” в беспринципности.

Н.Шуфрич отметил: “Как депутату со стажем мне сегодня досадно было видеть, как уважаемые представители уважаемой фракции сдали своего товарища Сергея Власенко как стеклотару”.

«Если бы вы были принципиальны, то вы бы сегодня никогда не позволили, чтобы присягу принес другой народный депутат (речь идет о том, что сегодня принес присягу народного депутата Роман Стаднийчук, который прошел в ВР по списку «Батькивщины», вместо лишенного Высшим административным судом Украины депутатских полномочий С.Власенко, - УНИАН)», - отметил он.

Н.Шуфрич сказал: “Это ваше отношение к Сергею”.

Также, обращаясь к фракции “Батькивщина”, он отметил: Чего вы боролись целую неделю, не работали, если сегодня так бесславно сдали своего товарища?».