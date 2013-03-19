Рыбак вернулся в сессионный зал, оппозиционеры разблокировали трибуну

Как передает корреспондент УНИАН, он объяснил, что для завершения выступления будет предоставлено слово лидеру “Свободы” Олегу Тягнибоку, и затем планируется продолжить пленарное заседание.

Оппозиционеры разблокировали трибуну.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв до 11.00 после драки, которая возникла между депутатами из фракций ВО «Свобода», КПУ и Партии регионов, и пригласил лидеров фракций к себе на совещание.