Кузьмин: "дело Тимошенко" справедливо относят к разряду мифов и домыслов

Об этом говорится в статье Р.Кузьмина в газете «Закон и бизнес».

«На основании анализа статей о диффамации уголовных кодексов европейских государств и обзора проблем функционирования правосудия Украины считаю целесообразным предложить с целью практического решения проблемы внесение статьи о диффамации в Кодекс об уголовных проступках, принятие которого, по словам генерального прокурора Виктора Пшонки, ожидается в начале 2014 года», - написал Р.Кузьмин.

По его словам, в последнее время в уголовном процессе Украины появилась новая практика применения диффамации для оказания давления на суд и подмены ролей сторон в процессе, привлечения к судебному производству политиков, что приводит к политическим методам защиты и ставит под угрозу эффективность функционирования системы правосудия в целом.

По убеждению Р.Кузьмина, сегодня диффамацию можно смело отнести к разновидности методов давления на суд и следствие.

Он также считает, что в отдельную плоскость юридической действительности этого метода давления на суд можно отнести эффект Григория Немыри, Сергея Власенко и Евгении Тимошенко, которым путем диффамации во время международных контактов удалось привлечь внимание западных политиков и дискредитировать систему правосудия Украины на международном уровне.

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«Кстати, «дело Тимошенко» также справедливо относят к разряду мифов и домыслов, которыми ЕС живет доныне. Причем сами представители ЕС вникать в суть проблем нашего государства, объективных расследований деяний, совершенных Ю.Тимошенко, не желают. К сожалению, они также прибегают к диффамации», - пишет Р.Кузьмин.

По словам Р.Кузьмина, искусственные акции протеста под лозунгом «Свободу - Юле», формирование в обществе пренебрежения ко всей судебной власти и попытка политиков повлиять на результаты судебного разбирательства дела - это яркие примеры незаконного давления на суд и прокуратуру с целью повлиять на решение суда в интересах Ю.Тимошенко.

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Диффамация - публичное распространение действительных или вымышленных сведений, унижающих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или организации.