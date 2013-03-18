Чорновил: Януковича будут уничтожать свои, а не Яценюк и Кличко

Бывший соратник Виктора Януковича, народный депутат нескольких предыдущих созывов Тарас Чорновил считает, что сейчас президент больше опасается не так оппозиции, как своих внешне лояльных, но обиженных на него соратников.

«Он загнал себя в тот угол, при котором ему надо теперь любыми способами делать так, чтобы власть была посмертной, иначе его просто уничтожат. Он своим столько уже крови выпил, что его будут уничтожать не Яценюк с Кличко. Поверьте, наша оппозиция слишком слаба, слишком контролируемая и слишком манипулируемая. Его будут уничтожать свои: это будет до ухода его из власти, или после ухода. Он понимает, что отойти, как Кучма, он уже не сможет », - рассказал Чорновил в интервью Радио Свобода.

«Один из немецких политологов сказал фразу, что Янукович как для диктатора совершил две ошибки. Первая - он начал обрастать недвижимостью в Украине, что, как правило, такие люди не должны делать, потому что ему уже вариант Кучмы или Ющенко - мирного ухода без судебных дел, без преследования - не светит. И второе - он включил свою семью в распределение основных благ государства. Он допустил своего старшего сына к миллиардным средствам государства, допустил в таможню, в налоговую, ко всему ... Фактически правительство сегодня во «Семью» сделано», - говорит бывший регионал.