Яценюк разузнал о планах ПР относительно выборов в Киеве

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк подчеркивает, что завтра Верховная Рада должна проголосовать за проект постановления о выборах мэра Киева и депутатов Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам А.Яценюка, по планам Партии регионов, столичные выборы должны состояться не 2 июня, а в июле - “в тот момент, когда Партия регионов технологически считает, что она получит большую поддержку”.

А.Яценюк отметил, что 27 мая завершается срок полномочий Киевского городского совета и с 28 мая он будет неполномочным.

“Ввиду этого завтра мы должны проголосовать постановление об объявлении конституционных сроков выборов мэра Киева и Киевского городского совета. А конституционные сроки - это именно 2 июня, как было внесено фракцией “УДАР” и как было проголосовано, подчеркиваю, единодушно было проголосовано всеми членами (профильного) комитета”, - заметил А.Яценюк.