Рыбак: Я со счета сбился, сколько здесь уже мэров сидит в парламенте

Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак считает, что за блокированием парламента стоит скрытая борьба между лидерами оппозиционных фракций.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина", сообщает Украинская правда.

На реплику журналиста, что ВР блокировали, чтобы не позволить Рыбаку объявить о прекращении депутатских полномочий Сергея Власенко, спикер ответил: "Я не собираюсь ничего объявлять, я не нашел на сегодняшний день закона, что надо объявлять что-то".

"Нет, я думаю, не в этом причина. Причина в другом. Я секретов не открою. Cеред пяти руководителей фракций, три - кандидаты в президенты. Естественно, сегодня идет борьба между тремя", - сказал он, подтвердив, что имеет в виду Олега Тягнибока, Виталия Кличко и Арсения Яценюка.

"А потом - выборы в Киеве. Здесь я со счета сбился, сколько здесь уже мэров сидит в парламенте! А плюс еще там тоже, кроме этих трех, еще кандидаты сидят в президенты", - отметил Рыбак.

Отвечая на вопрос, является ли эта борьба настоящей причиной блокирования парламента, он сказал: "Вы проанализируйте, одно блокирование было: кто-то блокировал, а кто-то отдыхал. Второе блокирование кто-то блокировал, а кто-то смотрел сбоку. Вот на этом фоне идет такая скрытая борьба . Возможно, для простого человека она не всегда заметна ".

Он также отметил, что не верит в единство оппозиции: "Нет, я никогда не верил и никогда не поверю, что оппозиция будет вместе. Первое, что рассорит - это выборы мэра в Киеве".