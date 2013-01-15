Чорновил обозвал Партию регионов «колхозом», а оппозицию «карикатурой»

В Партии регионов царит много противоречий. Эта партия напоминает "колхоз на глиняных ногах", поэтому для сопротивления провластной силе не нужна сильная, а необходима хоть какая-то оппозиция.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал народный депутат 3-6 созывов Верховной Рады Тарас Чорновил.

Бывший нардеп удивляется работе парламентариев: "Из одного отпуска вернулись - ничего не сделали". "Сейчас пошли во второй отпуск, снова на несколько недель, есть какая-то карикатурная деятельность, которая поражает", - отметил он, говоря о работе нового парламента.

Политик добавил: "Мне довелось работать и в Партии регионов, и во фракции регионов. Я хорошо знаю систему изнутри. Я скажу, что на сегодняшний день - это фактически колхоз на глиняных ногах. Там столько противоречий, поэтому для того, чтобы он упал не нужна сильная, а хоть какая-то оппозиция ".

Также он добавил, что оппозиционные силы не пытаются сделать ничего, чтобы противостоять власти и улучшить жизнь в стране, поэтому их деятельность выглядит карикатурной: "То, что они делают - свидетельствует о том, что это не оппозиция, а какая-то карикатура".

Как пример Чорновил привел работу ВР в направлении евроинтеграционного развития страны.

"Все, что надо было делать, чтобы контролировать эту власть, чтобы сделать структурные изменения, которые бы давали возможность развиваться, это, например отслеживать направление евроинтеграции и поднимать шум тогда, когда происходят неприемлемые вещи. Это вылилось в никакое постановление, юридический статус которого, полностью никакой ", - подчеркнул Чорновил.

Однако он выразил мнение, что скорее всего "большинство на следующей сессии проголосует за постановление, для того, чтобы показать положительное продвижение Европе, повлиять на саммит".

Как известно, Верховная Рада направила на повторное первое чтение все проекты о заявлении парламента о поддержке евроинтеграционного курса Украины.