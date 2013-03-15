Оппозиция рассказала Рыбаку, что следует сделать для разблокирования Рады

На совещании у председателя Верховной Рады оппозиционные фракции поднимали вопрос о назначении даты выборов Киевского городского председателя, а также рассмотрения «оппозиционных» законодательных инициатив не только в среду, но и в любой день работы парламента в пленарном режиме.

Об этом председатель ВР Владимир Рыбак сказал в интервью телеканалу «Рада», сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

Сегодня В.Рыбак провел совещание с представителями депутатских фракций, на котором речь шла о путях урегулирования ситуации в парламенте.

В.Рыбак сообщил, что на совещании присутствовали заместители руководителей фракций. «Мы выяснили, какие вопросы есть у оппозиции. Они сформулировали несколько вопросов, при условии решения которых будет разблокирована работа парламента», - отметил он.

В.Рыбак в интервью заметил, что «выборы для оппозиции уже начались», и выразил мнение, что если оппозиция так будет вести себя и дальше, «то она не успеет выполнить взятые на себя обещания» перед избирателями. При этом он в который раз подчеркнул важность нормализации работы высшего законодательного органа в интересах страны: «Нужно выполнять законы и обязательства перед Советом Европы», - отметил В.Рыбак, и выразил надежду, что эти вопросы объединят депутатов от всех политических сил.

«Я надеюсь, что на следующей неделе Верховная Рада будет работать», - сказал он.