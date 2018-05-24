Конец украинской многовекторности

Политика многовекторности стала «фишкой» Леонида Кучмы еще в 90-е. А после него «пробегать между каплями» пытались и Виктор Ющенко, и Виктор Янукович. У последнего получалось хуже всего. Тесная дружба с Россией, бессрочная (де-факто) аренда Черноморского флота, а, в довесок, намерение выгодно договориться по ГТС, - факты, говорящие в пользу Таможенного и, в дальнейшем, Евразийского союза. К тому же, неевропейский Виктор Янукович уже устал оправдываться перед европейскими партнерами, почему Украина до сих пор не стала на праведный путь демократии.

Тем не менее, многочасовые переговоры и встречи Виктора Януковича с президентом РФ Владимиром Путиным по-прежнему не убеждают главу украинского государства в прелестях Таможенного союза. Более того, Янукович продолжает настаивать на равных отношениях Украины и России в рамках интеграционного объединения. А для Путина это, видимо, недопустимо.

Несговорчивость Виктора Януковича в вопросе Евразийского союза и 16-й саммит Украина — ЕС, который состоялся 25 февраля текущего года и не отрезал Украине путь к подписанию Соглашения об Ассоциации, несмотря на избирательное правосудие и другие проблемы в нашей стране, стали последней каплей для Кремля. Эти факторы, как полагают эксперты, весьма негативно повлияли на отношения с дружественной Российской Федерацией. Настолько негативно, что российским СМИ дали добро «мочить» украинского Президента, как, в свое время, «мочили» белорусского батьку Лукашенко.

Шанс на евроинтеграцию

Это сыграло на руку украинской власти – чтобы сделать шаг в сторону Европы. 13 марта в Европарламенте состоялись дебаты по Украине. Главной причиной включения украинского вопроса в повестку дня стало лишение депутатского мандата народного депутата-оппозиционера и защитника экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко. Но обсуждались и вопросы, связанные с подписанием Договора об ассоциации.

Причем, судя по выступлениям евродепутатов, они сегодня отнюдь не поддерживают украинскую оппозицию. «Пока дела Юлии Тимошенко и Юрия Луценко не будут должным образом рассмотрены, пока не возникнет достаточная уверенность в том, что применения избирательного правосудия больше не будет, нам всем будет сложно говорить о благоприятных условиях подписания Соглашения об ассоциации», - отметил еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.

При этом, он не озвучил прямого требования освободить политических узников и вернуть Сергею Власенко депутатский мандат. Более того, еврокомиссар раскритиковал украинскую оппозицию, заявив, что «блокада работы Верховной Рады украинскими оппозиционерами недопустима». «Последние действия украинских властей свидетельствуют, что они решительно настроены на выполнение требований для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - подчеркнул Фюле.

Собственно, в первую очередь, речь идет о евроинтеграционном указе Президента Украины (документ был подписан главой государства накануне). Этим Указом Виктор Янукович убил двух зайцев: во-первых, отомстил России за оскорбления, во-вторых, выполнил обязательство, взятое во время проведения саммита Украина-ЕС.

Документом, в частности, утверждаются неотложные меры по евроинтеграции Украины: правительство страны обязано принимать нормативные акты по либерализации визового режима с ЕС, ежемесячно информировать об этом Брюссель и сопровождать евроинтеграционные вопросы в Верховной Раде. Кроме того, Кабмин должен разработать и утвердить комплексный план по активизации сотрудничества с ЕС в энергетической сфере на 2013 год, а Минэкономразвития и МИД должны за два месяца подготовить и провести установочное заседание в формате диалога Украина-ЕС по вопросу улучшения бизнес-климата. Не менее важным является и работа в рамках комитета по реформированию правоохранительных органов. По словам секретаря СНБО Андрея Клюева, который отвечает за реализацию Указа Президента, законодательная работа в этом направлении предстоит немалая.

Без персонального голосования в Раде путь в ЕС для Украины закрыт

Однако будет ли обеспечено принятие всех необходимых законов в Верховной Раде — вопрос. Ведь сегодня парламент заблокирован. В Партии регионов уже заявили: власти и оппозиции необходимо объединить усилия для выполнения обязательств Украины перед ЕС. «Европейский Союз ждет от нас конструктивного сотрудничества всех политических сил. Только объединение усилий власти и оппозиции позволит парламенту в максимально сжатые сроки выполнить намеченные задачи», - отметила народный депутат от ПР Ирина Бережная.

В то же время, ее коллега по фракции Иван Попеску считает, что оппозиция лишь на словах поддерживает евроинтеграцию Украины. «То, что оппозиция продолжает блокировать трибуну, демонстрирует, что они только на словах выступают за европейскую интеграцию. На самом деле они просто тянут время для того, чтобы мы не успели до мая завершить те задачи, которые перед нами стоят», - пояснил он.

В свою очередь, в рядах оппозиции придерживаются другого мнения. По словам народного депутата от ВО «Свобода» Игоря Швайки, в Украине сложилась такая ситуация, что «парламент не нужен, в первую очередь, президенту и его окружению». «Причина в следующем: работать по-старому (по взмаху руки какого-то «дирижера») мы, оппозиция, не позволяем. А работать по-нормальному, когда парламент действительно является парламентом и принимает решения, власть физически, ментально и умственно не способна», - рассказал он УНИАН.

«Если наши политические враги дорастут до нормального уровня работы, мы с удовольствием будем дискутировать и принимать качественные, необходимые для Украины решения», - подчеркнул он. По словам депутата, входить в европейское сообщество, «декларируя высокие цели и, при этом, игнорировать мировоззренческие принципы – не приемлемо».

Ассоциация — еще не членство

Общее мнение, которого придерживаются в депутатском корпусе, озвучил народный депутат Виктор Балога. По его словам, если во вторник, 19 марта, в Верховную Раду будет внесен пакет законопроектов по евроинтеграции, то парламент будет разблокирован для принятия нужных решений. «Потому что это важно для Украины», - отметил он.

Не согласны с важностью евроинтеграции только коммунисты. «Этот указ — очередная обманка и для ЕС, и для Восточных соседей, и для своего народа», - рассказал УНИАН бывший народный депутат от КПУ Евгений Царьков.

По мнению экс-парламентария, документ был подготовлен после февральского визита Януковича в ЕС, где украинскому президенту выдвинули ряд требований. «И не стоит забывать, что многие спонсоры – как действующей, так и предыдущей власти, а также родственники первых лиц страны – имеют очень крупные счета за рубежом, регистрируют там свои фирмы и покупают недвижимость. Одно волевое желание ЕС и США по проверке этих фактов, и дело Лазаренко покажется шалостью в песочнице», - считает он.

По его словам, в основе Указа о неотложной евроинтеграции – лишь одна конкретная позиция: добиться подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. «Но народу Украины никто не объясняет, что это не более чем пшик – в дипломатическом и юридическом смысле», - заявил Царьков и добавил, что договор об ассоциации не гарантирует членства в Евросоюзе: «Турция уже почти треть века выполняет все капризы Европы, но все еще стоит в предбаннике».

При этом, по его словам, совершенно не понятно, зачем украинской власти «втягивать» страну в интеграционное объединение, находящееся в кризисном положении. Почему это происходит, УНИАН пояснил политтехнолог Константин Долгов: «В этой ситуации все просто: сильный (Россия) предлагает дружбу, но слабый (Украина) опасается, что сильный предлагает дружбу не от чистого сердца, а с умыслом «захапать» сбережения слабого. В итоге, боязнь лишиться этих накоплений побеждает, и слабый обращается к другому сильному (ЕС) за поддержкой. Этот, другой, кстати, может в любой момент присвоить себе металлические кружочки слабого, так как они у него и хранятся. Но есть одно «но»: этот другой сильный также никак не хочет видеть еще одного слабого у себя. У них этих слабаков уже и так выше крыши после денонсации Варшавского договора. Этому, другому сильному, важно лишь, чтобы слабый не примкнул к конкуренту».

На полноценную интеграцию у Украины нет денег

Однако, помимо всех вышеописанных проблем, связанных с отсутствием стопроцентной поддержки евроинтеграции в украинском обществе, должной политической воли и диалога между властью и оппозицией в Верховной Раде, помешать скорейшему воплощению планов по слиянию Украины с ЕС может ряд процедурных моментов. «Как обычно это делается? После выхода Указа, МИД, по поручению правительства, разрабатывает План мероприятий по реализации соответствующего Указа. Этот план мероприятий проходит согласование в министерствах и ведомствах с тем, что его должны реализовывать и контролировать реализацию. Затем правительство рассматривает и утверждает План. После этого Минфин разрабатывает смету, которая проходит такую же дорогу», - разъяснил УНИАН процедуру дипломат, экс-посол Украины в Республике Беларусь Роман Безсмертный.

Однако, по его словам, с финансированием у Украины ситуация весьма сложная. «Нужно либо действовать в пределах уже выделенных бюджетом средств, либо вносить изменении в Закон "О Государственном бюджете" на текущий год, что требует специальной процедуры в Верховной Раде. То есть, внесение изменения в Закон в несколько чтениях. Если запускается первый вариант, то План не финансируется, поскольку это требует урезания средств на другие мероприятия. Второй вариант требует двухмесячной процедуры. В обоих вариантах финансирования, фактически, нет. А если план не финансируется, значит, не выполняется. Вот и приехали», - рассказал он.

По словам Безсмертного, стоит иметь в виду и политическую обстановку в стране, которая «и так не утешительна». В связи с этим дипломат уверен, что «подобные Указы являются чистейшей воды очковтирательством – для европейцев и собственных граждан». Поэтому, по его мнению, говорить сегодня о полноценной евроинтеграции — рано. «Реально говорить о начале запуска определенных программ, реформ. Слово «начало» - подчеркиваю. Да, собственно, европейцев и интересует хотя бы начало. Они устали от наших уловок и вранья», - подытожил Безсмертный.

Татьяна Урбанская