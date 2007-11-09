Литвин поговорил с Тимошенко о погоде

Блок Литвина должен готовиться блокировать трибуну Верховной Рады. Такой наказ лидер блока отдал депутатам фракции в присутствии делегатов 9 съезда Народной партии Украины. «Нас толкают, присоединяйтесь, поддержите отмену моратория на продажу земли, - заявил Литвин. - Почему весь мир кричит Украине: отмените мораторий? Потому что земле знают цену. А те, кто уже все скупил, хочет легализировать то, что купил теневым образом, и требует отменить мораторий. Так зачем нам освящать чьи-то действия? Мы должны делать все, даже трибуну блокировать, но чтобы земля не была распродана… Нам надо демонстрировать солидную позицию, не мельтешить…»

Что касается перспектив вхождения Блока Литвина в демкоалицию, тут ситуация продолжает оставаться неопределенной. Как и перспектива поддержки кандидатуры лидера БЮТ Юлии Тимошенко на пост премьера. Литвин сказал корреспонденту УНИАН, что он говорил с Тимошенко о политике, о жизни, о погоде, о том, как разблокировать работу рабочей группы. Он также сказал, что никому ничего не должен и что не жил в кредит.

Депутаты его блока высказывались более резко. Олег Зарубинский был категоричен: «Мы не в траншеях, мы общаемся, но иметь с ней дело – увольте… Она за три дня до выборов бегала по эфирам и говорила – не голосуйте за блок Литвина. А потом бегала за Литвином – то в Академию, то в поликлинику, где ему уколы делали, присоединяйтесь… Теперь мы им всем нужны…Они понимают, что ни одна ни другая коалиция без нас не состоится…»

Еще один делегат съезда Сергей Гриневецкий отрезал: «Да она пропиарилась на Литвине. Никаких договоренностей не было».

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