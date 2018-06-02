Чем Литвин похож на жену Мюнхгаузена

Прошел четвертый этап 9 съезда Народной партии Украины… В самом конце мероприятия пробраться к гардеробу было непросто. На всех этажах аппетитно чавкали бутербродами и общались делегаты съезда. Столов было поставлено очень много, питание было обильным и недешевым. Оно и понятно, партия-то – Народная.

Очень душевно прошел четвертый этап девятого съезда Народной партии. Я не буду утверждать, что он прояснил ситуацию – в каких таких орбитах пребывает Тимошенко относительно Литвина. Отдадим должное Владимиру Михайловичу, у него уникальная способность уходить от ответов, никого при этом не обидев. Съезд не прояснил журналистам ситуацию относительно единства взглядов в руководстве партии на то, какой должна быть коалиция и какова в ней роль Литвина. Но мне понравилась общая тональность и форма проведения мероприятия. Тут не было стопроцентной организационной выдержки – избрания счетной и мандатной комиссии с должным подсчетом голосов делегатов, не было «академического» избрания президиума. Вместо президиума в зал пригласили штабистов тех округов, где партия получила наибольший процент голосов. «Посмотрите, – обратился Литвин к залу, – если бы все работали так, как эти люди, то сегодня мы бы формировали коалицию».

«Та ну, Михалыч», – прокомментировал кто-то в заднем ряду...

Официальная повестка съезда: утверждение нового регламента и устава, изменение состава руководства партии. Ну а в общем, обычный такой послевыборный съезд партии, которая прорвалась в парламент, хочет рассказать, чем будет заниматься, обменяться «вводными» с рядовыми членами и поблагодарить местных партийцев.

Владимир Михайлович выступал не очень долго, подчеркивая самодостаточность и автономность своей политсилы. Ох уж эта сладкая золотая акция! Начал коротко: «Поздравляю вас. Мы тут, мы в парламенте, и это несмотря на то, что до восьми вечера 29 сентября нам пророчили: блок Литвина не пройдет в Верховную Раду. У кого в списке есть еще такие депутаты, как у нас? Возьмите по две сотни любого списка и наших двадцать и сравните... Я бы наших ни на кого не променял. Нам нужно определить место в послевыборных реалиях и позиционировать себя. Политики расхристаны и разбалансированы – так же, как разбалансировано общество. Политики пытаются смонтировать будущее на основании своего убогого воображения и ненасытных потребностей. Люди готовятся к переменам, к худшим переменам. У них нет заряда оптимизма и веры. Если мы каждый раз будем переписывать Конституцию, то Украина не будет иметь перспектив… Нас толкают, присоединяйтесь, поддержите отмену моратория на продажу земли. Почему весь мир кричит Украине: отмените мораторий? Потому что земле знают цену. А те, кто уже все скупил, хочет легализировать то, что купил теневым образом, и требует отменить мораторий. Так зачем нам освящать чьи-то действия? Мы должны делать все, даже трибуну блокировать, но чтобы земля не была распродана… Нам надо демонстрировать солидную позицию, не мельтешить… Нам нужна грамотная программа. Мы будем создавать массовое движение за справедливую зарплату. Нельзя, чтобы наши олигархи были самыми богатыми в Европе при самом бедном народе.

У нас две культуры для одного народа, два образования для одного народа. Только нам болит Украина…»

В общем-то, выступления как Литвина, так и других докладчиков, во многом повторили их программные взгляды и относительно изменений в Конституцию, и относительно пенсионной реформы.

Видно было, что выступающих руководителей областных организаций к большой сцене не готовили.

«Украина ошиблась, она голосовала за красивый имидж и бигборды, – оценивала кампанию член Уманской организации Галина Кучер. – Украина не права, но это ее выбор. Владимир Михайлович, возвращайте мажоритарку и приезжайте к нам».

Перед пресс-конференцией лидера блока мы решили поинтересоваться у влиятельных депутатов, что же там у их политсилы происходит с Юлией Владимировной и поддержат ли они ее на посту премьера.

Олег Зарубинский, избранный народным депутатом, был категоричен:

«Мы не в траншеях, мы общаемся, но иметь с ней дело – увольте… Она за три дня до выборов бегала по эфирам и говорила – не голосуйте за блок Литвина. А потом бегала за Литвином – то в Академию, то в поликлинику, где ему уколы делали, присоединяйтесь… Теперь мы им всем нужны…Они понимают, что ни одна ни другая коалиция без нас не состоится…»

Сергей Гриневецкий также был категоричен: «Да она пропиарилась на Литвине. Никаких договоренностей не было».

Михаил Сирота: «Ничего не знаю, я на встрече не был».

Сам Владимир Михайлович сказал, что говорил с Тимошенко о политике, о жизни, о погоде, о том, как разблокировать работу рабочей группы. Он также сказал, что никому ничего не должен и что не жил в кредит.

Вопрос и ответ относительно спикерских амбиций Литвина напомнил мне бракоразводную сцену из фильма про барона Мюнхгаузена. «О чем говорит Якобина?» – спрашивает Мюнхгаузен–Янковский у слушателя. «Барона кроет». – «И чего хочет?» – «Чтоб не бросал». Так и Владимир Михайлович говорит, что должности его не интересуют. Но при этом заявляет, что его блок не примкнет к коалиции, это унизительно, и что они, если и будут формировать коалицию, то на правах равноправного партнерства. И то, если, разумеется, совпадут по стратегическим видениям развития государства и экономики. И чтобы без никакого квотного принципа распределения должностей, потому что по квотам политики протягивают тех, кто умеет красть.

«А что такое равноправное партнерство? Значит ли это, что уже существующий коалиционный договор НУ–НС–БЮТ будет пересматриваться и предварительное распределение мест, уже опубликованное в Интернете, между этими политсилами также будет пересмотрено?» – поинтересовалась я у Литвина.

«Все будет формироваться после принятия присяги. Когда все будет согласовано, найдены компромиссы, то мы примем участие в подписании соглашения. Но это не простое вхождение, это совместная работа», – ответил Владимир Михайлович.

В общем, на то, что процесс переговоров как-то движется и мы приближаемся к первой сессии новоизбранной Рады, говорят скорее такие сопутствующие события, как наметившееся заседание рабочей группы и получение новоизбранными парламентариями временных удостоверений депутатов. А обойдется ли первая сессия без сюрпризов – участники процесса прогнозировать пока не берутся.

Маша Мищенко