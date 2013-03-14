У Кличко рассказали, почему оппозиция не объявляет имя единого кандидата в мэры
07:11, 14 марта 2013Политика
3053 0
По словам народного депутата, члена фракции «УДАР» Павла Розенко, оппозиция не объявляет имя единого кандидата на должность мэра Киева не потому, что не может договориться, а потому что нет самого факта проведения таких выборов.
Павел Розенко хочет, чтобы победа оппозиции стала первым кирпичиком в смене власти
Об этом он сказал в эфире «5 канала».
«Оппозиция не объявляет имя единого кандидата в мэры Киева не потому, что не может договориться, а потому что нет самого факта выборов мэра города Киева. И риторика регионалов говорит, что Партия регионов не хочет выборов в Киеве. Но мы добьемся выборов в городе Киеве, победим в Киеве, и это станет первым кирпичиком в смене власти во всей Украине», - заявил Розенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter