У Кличко рассказали, почему оппозиция не объявляет имя единого кандидата в мэры

Об этом он сказал в эфире «5 канала».

«Оппозиция не объявляет имя единого кандидата в мэры Киева не потому, что не может договориться, а потому что нет самого факта выборов мэра города Киева. И риторика регионалов говорит, что Партия регионов не хочет выборов в Киеве. Но мы добьемся выборов в городе Киеве, победим в Киеве, и это станет первым кирпичиком в смене власти во всей Украине», - заявил Розенко.