Суд отказался отменять условный срок наказания для Иващенко

Голосеевский районный суд Киева отказал уголовно-исполнительной службе в удовлетворении представления об отмене условного срока отбывания наказания для бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия Иващенко.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

“22 февраля Голосеевский районный суд отказал в удовлетворении представления Голосеевской районной уголовно-исполнительной службы об отмене условного срока отбывания наказания для Иващенко”, - сказал Б.Нечипоренко.

При этом адвокат отметил, что представитель гособвинения подал апелляцию на это решение, однако, по имеющейся информации, пока она оставлена без движения, поскольку Апелляционным судом принято решение и дано поручение прокуратуре исправить процессуальные недостатки в этой жалобе в течение 15 суток.

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В то же время, адвокат отметил, что о судебном заседании в Голосеевском суде и о судебном заседании в Апелляционном суде сторона защиты не была поставлена в известность, что также является нарушением норм процессуального права.

Относительно последствий, которые могут наступить в случае, если В.Иващенко будет отменен условный приговор, адвокат отметил, что, поскольку его подзащитный получил статус политического беженца в Дании, то соответственно “никто его выдавать украинской стороне не будет, так же, как это не будут делать другие европейские страны”.

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года В.Иващенко был арестован по обвинению в превышении власти во время реализации имущества «Феодосийского судомеханического завода». В апреле 2012 года Печерский суд признал его виновным, приговорив к пяти годам лишения свободы, в августе 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор, заменив реальный срок условным. В феврале 2013 года стало известно, что В.Иващенко выехал за границу и получил политическое убежище в Дании.

12 марта Высший специализированный суд рассмотрел кассационную жалобу В.Иващенко на приговор по делу о превышении им служебных полномочий. ВСС подтвердил приговор предыдущей инстанции, оставив его без изменений.