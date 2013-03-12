Богословская: была бы наша воля, мы бы позволили себе силовой вариант

Об этом заявила депутат от Партии регионов Инна Богословская в эфире канала ICTV, передает Украинская правда.

"Сейчас мы настроены на переговоры. Безусловно, большинство сейчас в парламенте есть, и если бы была наша воля, мы бы позволили себе силовой вариант", - сказала она.

"Мы пытаемся сегодня этого не делать, но если оппозиция сегодня нас будет держать таким образом, что мы не сможем принять ни одного закона, который нам надо предъявить как следующие шаги для приближения европейской ассоциации, мы будем идти на разблокирование парламента и на голосование тех законов, которые надо для того, чтобы Европа стала еще ближе", - добавила Богословская.