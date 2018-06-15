Украинский интерес. Незавидный вояж Януковича и европейский отголосок дела Власенко

Трудно назвать успешным визит Виктора Януковича в Россию. На предложение украинского президента обсуждать отношения нашей страны с Таможенным союзом с участием всех членов ТС, российский визави Януковича заверил, что в Москве готовы уважать любое решение Украины относительно сотрудничества с «таможенниками». Владимир Путин мягко намекнул, что в случае присоединения к ТС украинский ВВП может вырасти на 1,6 – 6,5 процента, в зависимости от глубины интеграции. Для украинской власти эти цифры означают возможность получить новые финансовые ресурсы накануне президентской гонки.

Куда интереснее перспектива создания совместного предприятия по использованию украинской газотранспортной системы. Информация о прогрессе в данном вопросе выглядит правдоподобной, в частности, о готовности России снизить цену газа для Украины до 260 долларов за тысячу кубометров. Но администрации Януковича, уже успевшей гарантировать присутствие Черноморского флота РФ в украинских портах, стоит торопиться медленно, ведь украинская власть, по большому счету, не имеет в своем активе опыта подписания равноправных отношений с Россией. Москва неоднократно переигрывала Киев в политических и экономических вопросах. Вероятно, обойти необходимость ратификации договора парламентом будет возможно (газовые контракты 2009 года парламент тоже официально не одобрял), но последствия подписания соглашения могут оказаться весьма неприятными уже в краткосрочной перспективе. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер буквально на этой неделе подчеркнул, что украинская газотранспортная система приобретает все большее значение в контексте европейского энергетического сотрудничества. Напомню, что отечественные подземные хранилища газа являются уникальным преимуществом перед любым трубопроводным «потоком», сооружаемым «Газпромом».

Будем откровенны: сегодня договориться с Европейским Союзом о сотрудничестве практически в любой сфере официальному Киеву будет непросто. В Брюсселе не любят, когда внешнеполитические партнеры разбрасываются обещаниями. В Старом Свете с недоумением встретили сообщения о лишении Сергея Власенко депутатского мандата, и аналогичная процедура, проделанная Высшим административным судом с «регионалом» Андреем Веревским никого не убедила. Уже в ближайшую среду Европарламент вместе с верховным представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон обсудит ситуацию в Украине. Даже без принятия резолюции понятно, что европейские политики не станут с пониманием наблюдать за гримасами оппозиционной Фемиды в адрес оппозиционеров.

Украина стремительно приближается к точке невозврата в своей внешней политике. Если буквально неделю назад результаты саммита Украина – ЕС вызывали оптимизм у сторонников евроинтеграции, то сегодня они вынуждены наблюдать, как руководство страны подтверждает истину о том, что управляет государством, никогда не упускающим шанса упустить свой шанс.

Евгений МАГДА