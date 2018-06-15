Спорт, литература, музыка: выдающиеся достижения украинок за прошлый год

Писательница Татьяна Малярчук – автор романа «Биография случайного чуда», вошедшего в короткий список национальной премии «Книга года ВВС» - стала первой и единственной украинкой, чей рассказ вошел в сборник «Лучшая европейская проза-2013», изданный недавно в Америке.

Биатлонистка Елена Пидгрушная в феврале этого года стала чемпионкой мира по биатлону (спринтерская гонка). Кроме того, она завоевала бронзу в гонке преследования и серебро в женской эстафете. Национальный Олимпийский комитет Украины трижды подряд назвал Елену спортсменкой месяца.

Шахматистка Анна Ушенина стала победительницей Чемпионата мира по шахматам среди женщин, который завершился в России в декабре прошлого года.

10-летняя Настя Петрик стала победительницей Детского Евровидения-2012. С песней «Небо» девочка получила 138 баллов, которых хватило для победы. Сестра Насти Виктория, кстати, четыре года назад стала на Детском Евровидении второй.

Обозреватель журнала «Корреспондент» Кристина Бердинских заняла первое место в конкурсе для журналистов из стран Восточного партнерства (Украины, Молдовы, Азербайджана, Армении, Грузии и Беларуси) «Репортеры для репортеров». Девушку отметили за две публикации об украинской власти: «Царская охота» (о бесплатной передаче охотугодий в Крыму общественной организации «Кедр») и «Вылечить малоимущих» (о выдаче материальной помощи на оздоровление госчиновникам и депутатам). Вручение награды прошло 1 декабря 2012 года в Варшаве. Кристина получил приз в 10 тысяч злотых.

Школьница из Донецкой гимназии № 18 Валерия Моисеева получила Гран-при Международной олимпиады по русскому языку и культуре, проходившей в Санкт-Петербурге. Девушке удалось обойти 70 учащихся из стран СНГ и Балтии.

Фехтовальщица Яна Шемякина стала золотой призеркой Олимпийских Игр в Лондоне. Она стала первой украинской спортсменкой, завоевавшей золото на Олимпиаде-2012. Яна является первой шпагой планеты.

Звезда Театра балета Бориса Эйфмана Нина Змиевец получила в 2012 году высшую театральную премию Санкт-Петербурга – «Золотой софит» - в номинации «Лучшая женская роль» за партию Розы Берез в балете «Роден».

Ирина Каптелова получила звание лучшей иностранной актрисы от жюри национальной телепремии TV Drama Awards Made in China (Китай), являющейся аналогом премии «Эмми», за исполнение одной из главных ролей в сериале «Моя Наташа», чрезвычайно популярном в этой стране. Примечательно, что подобную награду (иностранной актрисе) учредили специально ради украинки.

Семилетняя Югина-Анастасия Омельчук стала самой красивой девочкой в мире, победив в конкурсе Little Miss Planet 2012, который состоялся в конце июня прошлого года в Болгарии. Маленькая красавица сражалась за победу с 29 конкурсантками из разных стран мира.

Марьяна Гапоненко получила престижную немецкую литературную премию имени Адельберта фон Шамиссо за роман «Кто такая Марта?», рассказывающий историю 96-его украинского профессора-орнитолога. Премия обычно присуждается этническим немцам за произведения на немецком языке, но для украинки было сделано исключение. По мнению жюри, писательнице удалось создать «новую тональность в современной немецкоязычной прозе».

Киевлянка Анна Юдковская вошла в рейтинг самых влиятельных судей мира, составленном в результате опроса ведущих судебных журналистов, лиц, занимающихся исследованиями прозрачности судов и специалистов в области судебной статистики. Юдковская, с 2010 года работающая судьей в Европейском суде по правам человека от Украины, стала известна благодаря делу Федорова и Федоровой против Украины в ЕСЧП. (http://document.ua/sprava-fedorov-i-fedorova-proti-ukrayini-doc76885.html)

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в который раз стала самой влиятельной женщиной страны (по версии журнала «Фокус»), несмотря на то, что с августа 2011 года находится в местах лишения свободы.

Наталия Заболотная, генеральный директор Мыстецкого Арсенала, организовала и с успехом провела в 2012 году первую украинскую биеннале современного искусства.

Писательница Леся Воронина стала лауреатом престижной литературной премии «Детская Книга года ВВС-2012» со своим романом «Тайное сообщество трусов и врунов».

Алена Самойленко (творческий псевдоним – AELYN) вошла в 50-ку лучших транс-вокалистов мира 2012 года по версии влиятельного британского музыкального портала Beatsmedia, заняв почётное 33-е место и став единственной представительницей не только Украины, но и стран СНГ в мировом топе «электронных» вокалистов.

Легкоатлетки Олеся Повх, Елизавета Брызгина, Кристина Стуй и Мария Ремень завоевали бронзу на Олимпиаде в Лондоне в эстафете 4х100 метров, установив новый национальный рекорд. Девушки пробежали дистанцию за 42.02 секунд, уступив только спортсменкам из Ямайки и США.

Волонтер и, по совместительству, пиар-менеджер девелоперской компании «Эста Холдинг» Ольга Кудиненко за прошлый год собрала на лекарства онкобольным детям 950 781 гривну. Пожертвования 24-я девушка принимает с помощью созданной ею странице в социальной сети Фейсбук под названием «Таблеточки» и нескольких друзей-единомышленников.

Валерия Гонтарева – председатель совета директоров компании «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) – в прошлом году стала лидером рейтинга «Лучшие финансисты – 2012» в номинации «Управление активами. Динамичность» (по версии журнала «Эксперт-Украина»). Ей удалось за год поднять стоимость чистых активов компании на 62%.

Анастасия Береза