Яценюк: Власенко лишили мандата по прямому указанию Януковича

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что Высший административный суд Украины лишил Сергея Власенко депутатского мандата по прямому указанию Президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в помещении ВАСУ после объявления решения суда.

“Решение пришло “горячее” из Администрации Президента”, - заявил А.Яценюк. По его словам, “решение вынесено по прямому указанию Януковича”.

Лидер фракции “Батькивщина” добавил, что целью является системное уничтожение украинской оппозиции.

А.Яценюк также заявил, что этим решением суда В.Янукович продемонстрировал, что “ни в какую Европу он собирается, его туда никто не пустит”.

Как добавил А.Яценюк, В.Янукович ездит в Европу, дает там обещания, а затем с точностью до наоборот делает в Украине.