Бойко радуют результаты переговоров Януковича и Путина

Вице-премьер-министр Юрий Бойко позитивно оценивает результаты поездки украинской делегации во главе с Президентом Виктором Януковичем на переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в Москву 4 марта 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня перед заседанием Кабинета министров.

«Как вы знаете, состоялся визит, результаты позитивные, потому что обсужден широкий круг вопросов, у нас хорошие перспективы сотрудничества по большому количеству вопросов. В том числе обсуждались энергетические вопросы, будем идти вперед», - сказал вице-премьер.

При этом он не уточнил, достигнуты ли конкретные договоренности по цене на газ.

По теме: Кличко требует, чтобы Янукович в ВР рассказал, о чем говорил с Путиным

«Как я уже сказал, имеем хорошие перспективы сотрудничества в этой сфере», - отметил Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович 4 марта находился в Москве с рабочим визитом.

1 марта пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Президенты России и Украины В.Путин и В.Янукович на предстоящих 4 марта переговорах в Москве обсудят энергетическое сотрудничество двух стран, в том числе ситуацию, связанную с газотранспортной системой Украины, но никаких документов подписывать по итогам встречи не планируется.