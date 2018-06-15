Тренер сборной Украины по легкой атлетике: Не первый год спортивными судьями выносятся политические решения

Осенью 2012 года, спустя несколько месяцев после Олимпиады в Лондоне, в украинской легкой атлетике разразился большой скандал. Ведущие спортсмены страны, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы, обвинили руководство ФЛАУ в нецелевом использовании денег и отсутствии условий для подготовки к Олимпиаде, в результате чего команда выступила на Играх гораздо ниже своих возможностей. В итоге, три месяца назад был избран новый состав руководства ФЛАУ.

Михаил Васильевич, это ваш первый турнир в роли руководителя команды. Что бы особо отметили на чемпионате Европы?

Чемпионат Европы, как турнир, ничего нового для меня не открыл. Ведь на подобные соревнования я езжу каждый год. Только раньше я был тренером в отдельных видах, а теперь отвечаю за команду в целом. Прибавилось информации, которую нужно отслеживать и анализировать, но, в целом, чемпионат Европы для меня – абсолютно знакомый турнир. И по антуражу, и по содержанию.

Касательно объема информации. Сборная Украины выполнила план на этот европейский чемпионат?

Конечно, всегда хочется чего-то большего. Задним умом мы все крепки. Чуть не хватило там, чуть там. Если же отталкиваться от конкретных цифр, то я планировал перед поездкой 3-5 медалей. Учитывая то, что мы завоевали 4, то можно сказать, что с планом справились.

Кстати, могло быть и пять наград. История приключилась с бегуном Владимиром Бураковым, которому сначала присудили третье место, а затем отбросили в итоговом протоколе на четвертое. На ваш субъективный взгляд, решение справедливое?

Да, история приключилась запутанная и, мягко говоря, неприятная. Напомню, что сначала нашему бегуну Буракову судьи присудили третье место, хоть он и финишировал четвертым. Это стало возможно благодаря тому, что россиянин Павел Тренихин заступал за пределы своей дорожки и мешал соревноваться соперникам. Но, затем сборная России подала протест. И решение апелляционной комиссии, заседание которой длилось около пяти часов, было в пользу российской делегации. Было много раз и с разных точек просмотрено видео этого забега, и члены жюри увидели что-то, что дало им основание вернуть россиянину бронзу.

Вы могли как-то повлиять на этот процесс?

В том-то и дело, что сборная Украины в данной ситуации была сторонним наблюдателем, незаинтересованным лицом. Дело в том, что россияне подали протест на действия британского бегуна Найджела Левайна, который поддавливал Тренихина, а за несколько метров до финиша и вовсе грубо толкнул россиянина, в результате чего тот сбился с ритма и чуть не упал. То есть, мы тут как бы были не причем — спор между делегациями России и Великобритании. Вместе с тем, хочу отметить другое. Далеко не все решения на этом чемпионате принимались по формальным признакам. Да, есть определенные правила, которых должны строго придерживаться и спортсмены, и судьи. Но, к сожалению, иногда выносятся решения, которые я бы даже назвал политическими. Это происходит не первый год, и едва ли не на каждом крупном соревновании. Не стал исключением и нынешний чемпионат Европы. И дело не только в данном конкретном случае. Странные, с точки зрения правил легкой атлетики, решения принимались и в других ситуациях. Конечно, не во всех, но некоторые прецеденты были.

Раз уж мы заговорили о неудачниках, кого еще могли бы отметить? Кто не дотянул до награды и почему?

В шаге от пьедестала также остановился Виктор Кузнецов, который показал в тройном прыжке очень высокий для себя результат — 17,02 метра. К сожалению, этого хватило только для того, чтобы занять четвертое место. Многие ребята выступили на высоком для себя уровне, устанавливали личные рекорды и рекорды Украины, но этого не хватает для попадания в призеры чемпионата Европы. Как и на предыдущем континентальном первенстве, два года назад в Париже, сейчас медали у нас завоевывала только женская половина команды. Значит, нужно подтягивать ребят. Это, как я считаю, будет одной из основных задач тренерского штаба сборной на ближайшее время.

Два года назад, на предыдущем чемпионате Европы команда завоевала две награды, причем – в одной дисциплине, забеге на 60 м. Олеся Повх финишировала первой, а Мария Ремень — второй. Сейчас у нас наград ровно в два раза больше. Это стечение обстоятельств или логичный результат планомерной работы спортсменов?

Скажем так, прогнозировать что-то в спорте высших достижений вообще очень трудно. Я уже говорил, что мы рассчитывали на 3-5 медалей. Так и получилось. А с другой стороны, не повезло Марии Ремень. Как и два года назад, она сейчас финишировала второй, хотя должна была быть первой. На последних метрах дистанции, перед самым финишем у спортсменки был спазм задней поверхности ноги. В итоге, ей не хватило тысячных долей секунды, для того чтобы финишировать первой. Буквально, двух-трех шагов. И золотую медаль завоевала болгарка Тезджан Наимова. В целом же, если отвлечься от медальной гонки, считаю, наша команда выступила очень хорошо. Во-первых у нас было много юниоров. Большинство лидеров команды отдыхают после сложнейшего олимпийского сезона и зимние соревнования пропускают. Половина сборной состояла из новичков. Порадовали бегуны на средние дистанции, порадовали спринтеры, представители барьерного бега, прыгуны с шестом... Было видно, как ребята старались, установили сразу несколько личных рекордов. Кроме того, для юниора очутиться на взрослом уровне, находиться в одном секторе с теми, кого ты до этого видел только по телевизору, - бесценный опыт на долгие годы вперед. После такого стресса молодой спортсмен способен многое переосмыслить в своей собственной карьере и отношении к делу. В общем, этот турнир дал очень много полезного для наших легкоатлетов. И я бы сейчас акцентировал внимание на том, чего благодаря этому мы можем достичь в будущем, а не на локальных результатах. Хотя, безусловно, они тоже важны.

Как строилась подготовка к нынешнему турниру?

К сожалению, финансовый год, по традиции, начинается очень тяжело. Поэтому все спортсмены тренировались на местах. Централизованного сбора, как такового, не было. Естественно, не всех это устроило. Далеко не каждый из спортсменов имеет возможность тренироваться в надлежащих условиях. Но, на сей раз, не получилось.

А как часто должны собираться атлеты на общие сборы? Все-таки легкая атлетика — индивидуальный вид спорта

Здесь все зависит от каждого члена команды, в отдельности. Лидеры всегда предпочитают тренироваться самостоятельно, и я не вижу в этом никаких проблем. Они имеют хорошие условия и совсем необязательно их дергать, устраивать «обязаловку». Другое дело — молодой спортсмен. Во-первых, далеко не везде в Украине есть легкоатлетические базы, соответствующие всем нормам и стандартам. Во-вторых, им психологически необходимо постоянно быть на виду, общаться, поддерживать контакт с командой. Для этого мы должны постоянно держать их в поле зрения. Здесь, к сожалению, опять все упирается в вопросы финансирования. Мы имеем три базы в Крыму, Запорожье и Сумах, но не всегда находим деньги для того, что бы собраться вместе, обеспечить спортсменам проезд, питание и пр. Кроме того, у каждой базы есть свое расписание и можно элементарно не вписаться в график. Ведь он составляется заранее.

6 марта исполняется 100 дней с момента избрания нового руководства ФЛАУ. Что-то кардинально изменилось?

Ну, мы же не правительство, чтобы отчитываться за 100 дней... Если серьезно, то я был назначен на должность государственного тренера всего месяц назад, и мои 100 дней еще только в разгаре. А вот что первое бросается в глаза, так это в корне изменившиеся отношения в цепочке федерация — тренеры — спортсмены. Сейчас любой вопрос решается гораздо быстрее и без проволочек. Собственно, это было главное требование спортсменов во время их «бунта» осенью — чтобы их слышали и понимали. По-моему это было достигнуто. Сейчас у нас руководство гораздо демократичнее. Конечно, нужно поинтересоваться мнением на этот счет и у самих спортсменов, но мне кажется, ребята это тоже почувствовали. Климат в команде во время чемпионата Европы был хороший.

Впереди — Москва. Летний чемпионат мира, который состоится в августе в Лужниках. Чего ждете от этого старта?

Забегать так далеко вперед еще не хочется. Мало ли что может произойти за эти пять месяцев. Хотя, прогнозы оптимистичные. Вернутся лидеры, которые к тому времени уже отдохнут после Игр в Лондоне, соответственно поднимется общий уровень команды и ее результаты. С другой стороны, это будет не европейское первенство, а мировое. И кроме россиян и британцев, соперничать с нами будут американцы, китайцы, кубинцы... Сейчас я могу предположить, что в Москве мы будем реально бороться за три медали. Но как оно сложится на самом деле, сказать очень трудно. В любом случае, будем бороться. И по настроению ребят, которое я увидел в Швеции, и по своему собственному - могу обещать, что все будут настроены на борьбу из последних сил.

Кирилл Стадниченко (УНИАН)