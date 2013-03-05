Тимошенко заступилась за Власенко: Он виноват лишь в том, что меня защищает

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом идет речь в заявлении Ю.Тимошенко.

Она отметила, что благодаря высокопрофессиональной работе команды С.Власенко Украина и демократический мир «знают все детали и видят весь абсурд судебной травли, устроенной против меня. Благодаря Сергею Власенко и его команде Европейский суд по правам человека имеет четкие юридические аргументы, достаточные для того, чтобы Европейский суд остановил политические репрессии, которые стали маркером современной авторитарной Украины Януковича. Именно потому, что Сергей Власенко высококлассно делает свою работу, диктатор дал своей стае команду с ним расправиться. Как всегда, это делается беззаконно и жестоко».

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Ю.Тимошенко поблагодарила С.Власенко за те два года, в течение которых он самоотверженно ее защищает, и попросила «оппозиционных политиков и лидеров демократического мира спасти С.Власенко и не дать диктатору осуществить надругательство над его жизнью. Он виноват лишь в одном - в том, что меня защищает».