Экс-губернатор Донецкой области утверждает, что Лазаренко угрожал ему и Щербаню
Экс-губернатор Донецкой области утверждает, что Лазаренко оказывал на него и Щербаня давление в вопросе заключения соглашений на поставки газа корпорацией ЕЭСУ.
Бывший губернатор Донецкой области Владимир Щербань утверждает, что Павел Лазаренко оказывал на него и на народного депутата Евгения Щербаня, убитого в 1996 году, давление в вопросе относительно необходимости заключения соглашений на поставки газа корпорацией «Единые энергетические системы Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Щербань заявил сегодня в ходе допроса в Апелляционном суде Киева по делу об убийстве Е.Щербаня.
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“Со слов Евгения известно: на Евгения оказывали давление как на предпринимателя, на меня - как на политика”, - сказал В.Щербань, добавив на уточняющее вопрос, кто оказывал давление: “Павел Иванович Лазаренко лично на встречах”.
По словам свидетеля, узнав от Е.Щербаня об угрозах в его адрес, ему не было интересно, где и при каких обстоятельствах раздавались угрозы со стороны П.Лазаренко.
“Меня интересовало одно - угрозы были”, - отметил свидетель.
В то же время, давая ответ на вопрос, почему ИСД всячески пытался избежать заключения газовых соглашений с ЕЭСУ, В.Щербань отметил: “Если бы нам - Донецкой области, было экономически выгодно брать газ в ЕЭСУ, мы бы брали его”.