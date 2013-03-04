Экс-губернатор Донецкой области утверждает, что Лазаренко угрожал ему и Щербаню

Бывший губернатор Донецкой области Владимир Щербань утверждает, что Павел Лазаренко оказывал на него и на народного депутата Евгения Щербаня, убитого в 1996 году, давление в вопросе относительно необходимости заключения соглашений на поставки газа корпорацией «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Щербань заявил сегодня в ходе допроса в Апелляционном суде Киева по делу об убийстве Е.Щербаня.

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“Со слов Евгения известно: на Евгения оказывали давление как на предпринимателя, на меня - как на политика”, - сказал В.Щербань, добавив на уточняющее вопрос, кто оказывал давление: “Павел Иванович Лазаренко лично на встречах”.

По словам свидетеля, узнав от Е.Щербаня об угрозах в его адрес, ему не было интересно, где и при каких обстоятельствах раздавались угрозы со стороны П.Лазаренко.

“Меня интересовало одно - угрозы были”, - отметил свидетель.

В то же время, давая ответ на вопрос, почему ИСД всячески пытался избежать заключения газовых соглашений с ЕЭСУ, В.Щербань отметил: “Если бы нам - Донецкой области, было экономически выгодно брать газ в ЕЭСУ, мы бы брали его”.