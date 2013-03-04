Яценюк: Рыбак отказался отзывать иск о лишении Власенко мандата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил сегодня на брифинге.

“Понятно, что Рыбак является частью схемы по борьбе с оппозицией, и то, что происходит сейчас с депутатом Власенко - это системный наезд на оппозицию. Понятно, почему отказался — другого, кроме прямой команды Президента Януковича, объяснения у меня нет”, - подчеркнул А.Яценюк.

По его убеждению, В.Рыбаку “страшно, хотя человек в таком возрасте и с таким опытом работы мог бы все-таки в себе оставить хотя бы остатки какой-то совести”.

А.Яценюк обвинил В.Рыбака в том, что он хочет “сорвать работу парламента, лично он возглавил этот процесс в парламенте по уничтожению оппозиции и по дестабилизации работы Верховной Рады”.

А.Яценюк не ответил на вопрос, будет ли завтра оппозиция блокировать работу парламента. Он сообщил, что сейчас состоится заседание фракции “Батькивщина”, на котором будут решаться вопросы о дальнейших действиях оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 1 марта председатель политсовета ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов заявил, что председатель ВР В.Рыбак внес в Высший административный суд Украины представление относительно возможности лишения С.Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской.

По его словам, 27 февраля 9 из 17 членов регламентного комитета ВР провели заседание, не сообщив об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.

А.Турчинов сообщил, что решение Регламентного комитета было передано В.Рыбаку, который уже направил его в ВАСУ.

При этом А.Турчинов напомнил, что С.Власенко 22 февраля написал заявление о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью. Он подчеркнул, что, в соответствии с украинским законодательством, человек лишается права заниматься адвокатской деятельностью сразу после написания соответствующего заявления.