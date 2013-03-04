Яценюк: Рыбак отказался отзывать иск о лишении Власенко мандата
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отказался отзывать из Высшего административного суда Украины иск о досрочном прекращении полномочий депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил сегодня на брифинге.
“Понятно, что Рыбак является частью схемы по борьбе с оппозицией, и то, что происходит сейчас с депутатом Власенко - это системный наезд на оппозицию. Понятно, почему отказался — другого, кроме прямой команды Президента Януковича, объяснения у меня нет”, - подчеркнул А.Яценюк.
По его убеждению, В.Рыбаку “страшно, хотя человек в таком возрасте и с таким опытом работы мог бы все-таки в себе оставить хотя бы остатки какой-то совести”.
А.Яценюк обвинил В.Рыбака в том, что он хочет “сорвать работу парламента, лично он возглавил этот процесс в парламенте по уничтожению оппозиции и по дестабилизации работы Верховной Рады”.
А.Яценюк не ответил на вопрос, будет ли завтра оппозиция блокировать работу парламента. Он сообщил, что сейчас состоится заседание фракции “Батькивщина”, на котором будут решаться вопросы о дальнейших действиях оппозиции.
Как сообщал УНИАН, 1 марта председатель политсовета ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов заявил, что председатель ВР В.Рыбак внес в Высший административный суд Украины представление относительно возможности лишения С.Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской.
По его словам, 27 февраля 9 из 17 членов регламентного комитета ВР провели заседание, не сообщив об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.
А.Турчинов сообщил, что решение Регламентного комитета было передано В.Рыбаку, который уже направил его в ВАСУ.
При этом А.Турчинов напомнил, что С.Власенко 22 февраля написал заявление о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью. Он подчеркнул, что, в соответствии с украинским законодательством, человек лишается права заниматься адвокатской деятельностью сразу после написания соответствующего заявления.