Послы Евросоюза и США хотят встретиться с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил народный депутат Григорий Немыря.

Он отметил, что о сегодняшней ситуации с недопуском лидеров оппозиции к Ю.Тимошенко проинформировал Я.Томбинского.

“Господин посол Томбинский передал мне, что он вместе с послом США Джоном Тэффтом повторно обратились к украинской власти, в Министерство иностранных дел, к Президенту Украины, чтобы была предоставлена срочно возможность посетить Тимошенко здесь, и убедиться в том, что то, что обещал Янукович, выполняется”, - сказал Г.Немыря.

По его словам, это обращение послов было направлено на минувшей неделе.

Г.Немыря также обратил внимание на то, что, по словам Я.Томбинского, на предыдущее аналогичное обращение послов, которое было направлено в январе 2013 года, не было получено никакого ответа.

“Он (Я.Томбинский - УНИАН) также отметил, что первое обращение, которое было сделано в январе этого года, на него даже ответа никакого не было получено”, - сказал Г.Немыря.

По его словам, то, что происходит в больнице с Ю.Тимошенко, абсолютно не соответствует тем обещаниям, которые Президент Украины Виктор Янукович давал лидерам Европейского Союза во время саммита Украина - ЕС 25 февраля.