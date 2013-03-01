Эксперты говорят, что украинские женщины и мужчины далеко не равноправны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявляли во время выступлений на заседании всеукраинского форума "Роль женщины в украинском обществе".

"Агентство ООН работает в Украине с 1993 года, то есть в течение 20 лет, и мы видели много происходивших изменений. Мы наблюдали определенные сдвиги и улучшения в таких вопросах как снижение уровня бедности, улучшение состояния здоровья матерей и детей, но в то же время мы наблюдали, что есть и определенная проблема в вопросе гендерного равенства", - сказала и.о. постоянного представителя ПРООН в Украине - директор ПРООН в Украине Рикарда Ригер.

Она привела "печальный пример", что Украина до сих пор занимает 115-е место среди 190 стран в соответствии с критериями представленности женщин в парламенте. Кроме того, зарплата женщин в Украине составляет 70% от зарплаты мужчин, работающих в аналогичной отрасли. При этом Р.Ригер отметила, что проблема заключается не в законодательной базе.

"Мы видим, что общепринято, что женщины управляют автобусами и трамваями, но появляется вопрос, почему женщина не может управлять самолетом?", - сказала Р.Ригер.

Представитель Фонда народонаселения ООН в Украине Нузгат Эсан, в свою очередь, сообщила, что исследование, проведенное этим фондом, а также Международной организацией труда и Украинским центром социальных реформ, продемонстрировало сохранение гендерных стереотипов в украинском обществе.

"Эти стереотипы препятствуют достижению разумного баланса в разделении обязанностей на работе и в семейном кругу. Бесспорно, изменения в существующих гендерных стереотипах являются очень важным и самым сложным вызовом гендерной политики современности", - сказала она.

Р.Ригер также отметила, что насилие против женщин - это универсальное явление, свойственное не только Украине. «Мы считаем, что в этом году будут предприняты определенные шаги в законодательной базе, которые смогут преодолеть это негативное явление", - прибавила она.