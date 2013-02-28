"Свобода" о сланцевом газе: Украину превращают в испытательный полигон

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе парторганизации, заседание Харьковского окружного административного суда по иску председателя ХОО ВО «Свобода», народного депутата Украины Игоря Швайки к Харьковскому областному совету относительно отмены решения о добыче сланцевого газа в регионе состоится сегодня в Харькове.

По словам представителя пресс-службы, решение Харьковского облсовета, который согласовал проект соглашения о добыче сланцевого газа на территории области, «принималось с грубым нарушением действующего законодательства и не отвечает интересам украинцев. Всеукраинское объединение «Свобода» выступает за увеличение собственной добычи, в том числе альтернативными способами, но лишь при условии экологической безопасности, экономической обоснованности и соблюдения прав украинского народа».

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Как приводит пресс-служба слова И.Швайки, «недра земли являются собственностью украинского народа, поэтому подобные решения должны приниматься в открытом диалоге с обществом, а Украину пытаются превратить в некий научно-исследовательский полигон по изучению проблем добычи сланцевого газа».

По словам собеседника агентства, «Игорь Швайка руководствуется принципом «делай, что должен, и будь, что будет». Если суд откажет в удовлетворении просьбы, будем подавать апелляцию».

На вопрос, идет ли речь о необходимости заставить компании взять обязательство безопасной газодобычи в Украине, или «Свобода» требует абсолютного запрета добычи сланцевого газа в стране, в пресс-службе ответили: «Это требование абсолютного запрета добычи сланцевого газа в Украине».

В ХОО ВО «Свобода» отказались комментировать факт отзыва из Верховной Рады законопроекта «О введении временного запрета (моратория) на поиск, разведку и добычу нетрадиционных углеводородов», который 5 февраля с.г. был зарегистрирован народными депутатами от «Батькивщины» Арсеном Аваковым, Андреем Кожемякиним и Николаем Томенко.

«Мы не комментируем действия наших коллег по оппозиции, пусть на этот вопрос отвечают Аваков, Кожемякин и Томенко», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область и Ивано-Франковская обл.) площадей с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. м газа.

17 января 2013 г. Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться на площади Юзовской, часть которой расположена на территории области.

24 января в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Представители оппозиции высказываются против условий указанного соглашения. В Харькове, Изюме и Донецке прошли акции протеста против добычи сланцевого газа в Украине.