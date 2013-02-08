Азаров признает, что сланцевый газ несет риски для экологии

Об этом он сказал сегодня в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Задача технологов, промышленников сделать так, чтобы эти риски были минимальными. Если соответствующие компании сумели добиться этого в США и Канаде, то и у нас никаких сомнений нет, что и мы сумеем обеспечить такой же уровень экологической защиты, как и в этих странах. Кстати, положение об этом является важной составляющей в договоре о разделе продукции», - написал Н.Азаров.

При этом он отметил, что при добыче сланцевого газа есть определенные экологические риски, как и при любом другом производстве.

«Конечно, надо сказать откровенно, определенные проблемы и определенная угроза экологии есть, как впрочем и при любом практически промышленном производстве. Но, скажем, не надо говорить о том, какой ущерб экологии приносит металлургический или химический завод и другие производства, то есть в любом промышленном производстве есть риски», - считает Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 24 января было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Прогнозные ресурсы Юзовского месторождения оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.