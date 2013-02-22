Коммунист: ПР не голосует за заявление о евроинтеграции, чтобы оставить мостики к ТС

О таком в эфире «5 канала» заявил народный депутат, член фракции КПУ Спиридон Килинкаров.

На тему: В ПР заявляют, что подписывать заявление о евроинтеграции они не будут

«Перед тем как был заблокирован парламент, было сделано совместное заявление о готовности принять общее заявление об европейской интеграции между Партией регионов и так называемой оппозицией. Что мы имеем на сегодняшний день - мы имеем ситуацию при которой это заявление проголосовано в комитете по европейской интеграции и сегодня требует голосование в парламенте, парламент не работает. За это заявление парламент должен проголосовать. То есть сегодня очень тонко Партия регионов, используя амбиции оппозиции, фактически, не принимает решение по европейской интеграции. Таким образом власть пытается оставить мостики для сотрудничества с Российской Федерацией», - заявил Килинкаров.