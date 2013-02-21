Коморовский передал из разговора с Януковичем «положительный сигнал»

Президент Польши Бронислав Коморовский положительно оценил переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем, которые состоялись в рамках его визита в польский город Висла, и в которых также принял участие Президент Словакии Иван Гашпарович.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Коморовский сказал после сегодняшних трехсторонних переговоров президентов.

"Я хотел бы передать из нашего разговора с президентами Виктором Януковичем и Иваном Гашпаровичем положительный сигнал", - сказал польский Президент во время заявления для журналистов, которое транслировалось в эфире публичного телеканала TVP.

Он отметил, что встреча состоялась накануне саммита Украина-ЕС, который начинает целый ряд мероприятий, одним из важнейших из которых станет саммит "Восточного партнерства", на котором планируется подписать Договор об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Б.Коморовский подчеркнул, что Польша хочет помочь украинской власти подписать, а позже ратифицировать Договор об ассоциации.

"Мы желаем Украине успеха на пути интеграции с западным миром", - сказал Президент Польши.

Он также назвал глав государств, которые встретились в польской Висле, "добрыми соседями и друзьями".