Институт мировой политики составил Топ-10 иностранных послов в Украине

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский, посол США в Украине Джон Теффт и посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин заняли три первых места в рейтинге Топ-10 иностранных послов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий рейтинг был обнародован в Институте мировой политики.

Четвертое место занял бывший посол Грузии в Украине Григол Катамадзе, пятое - посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов.

В Топ-10 также вошли посол Словацкой Республики в Украине Павол Гамжик, посол Королевства Швеция в Украине Стефан Гуллгрен, посол ФРГ в Украине Кристоф Вайль, посол Франции в Украине Ален Реми, посол Финляндской Республики Арья Макконен.

Топ-10 украинских послов за рубежом возглавил представитель Украины при ЕС Константин Елисеев. На втором месте - посол Украины в ФРГ Павел Климкин, на третьем - посол Украины в США Александр Моцик.

В Топ-10 также вошли посол Украины в Польше Маркиян Мальский, посол Украины в РФ Владимир Ельченко, посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Владимир Хандогий, посол Украины в Республике Молдова Сергей Пирожков, посол Украины в Финляндской Республике и Республике Исландия Андрей Дещица, посол Украины в Турецкой Республике Сергей Корсунский, посол Украины в КНР и Монголии Юрий Костенко.

«Рейтинг свидетельствует, что ЕС действительно в центре внимания Украины, ведь мой коллега - представитель Украины при ЕС господин Елисеев также победил в рейтинге», - сказал Я.Томбинский.

Он отметил, что вопросы, которые стоят в повестке дня отношений Украина-ЕС в этом году, позволят предпринять важные шаги вперед, чтобы увидеть Украину в европейском сообществе.

Как отметила директор Института мировой политики Алена Гетьманчук, Институт ежегодно обнародует в феврале рейтинг десяти наиболее эффективных послов Украины за рубежом и иностранных послов в Украине по результатам их деятельности в предыдущем году. Рейтинг базируется на опросе экспертов, которые имеют возможность анализировать работу глав дипломатических представительств не только при помощи их газетных интервью и заявлений в Интернете, но и во время непосредственного общения. Критериями оценивания были: способность оперативно и эффективно решать проблемные вопросы своего государства в стране выполнения зарубежной миссии; доступ и возможность влияния на ключевых политических игроков в стране пребывания; открытость и активность в диалоге с политиками, экспертами, медиа, возможность создавать или активно поддерживать положительный имидж своей страны в стране пребывания; организация и участие в публичных мероприятиях, которые способствуют налаживанию диалога между страной посла и страной пребывания.