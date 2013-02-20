Лидеры оппозиционных фракций «Батькивщины» Арсений Яценюк, «Свободы» Олег Тягнибок и «УДАРа» Виталий Кличко проводят в Верховной Раде совещание с депутатами своих фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от “Свободы”, общаясь с О.Тягнибоком, смеются и аплодируют, депутаты от ”УДАРа”, выслушав В.Кличко, закричали “Ура”.

При этом депутаты от “УДАРа” продолжают блокировать трибуну и президиум парламента.

В то же время от Партии регионов и КПУ в сессионном зале пока находится всего несколько депутатов.