Оппозиционеры в ВР смеются, аплодируют и кричат ​​«Ура»
09:50, 20 февраля 2013Политика
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Лидеры оппозиционных фракций проводят в ВР совещание с депутатами.
Кличко крикнули "Ура"
Лидеры оппозиционных фракций «Батькивщины» Арсений Яценюк, «Свободы» Олег Тягнибок и «УДАРа» Виталий Кличко проводят в Верховной Раде совещание с депутатами своих фракций.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от “Свободы”, общаясь с О.Тягнибоком, смеются и аплодируют, депутаты от ”УДАРа”, выслушав В.Кличко, закричали “Ура”.
При этом депутаты от “УДАРа” продолжают блокировать трибуну и президиум парламента.
В то же время от Партии регионов и КПУ в сессионном зале пока находится всего несколько депутатов.
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