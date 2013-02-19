Депутаты от оппозиции продолжают блокировать ВР

Как передает корреспондент УНИАН, президиум в данное время блокируют несколько депутатов от партии “Удар” и один - от ВО «Батькивщина».

Возле трибуны и двери, через которую в сессионный зал входит руководство Верховной Рады, находятся по одному депутату от “УДАРа”.

В сессионном зале находятся немного депутатов от “УДАРа”, “Батькивщины” и ВО “Свобода”. Депутаты от Партии регионов и Коммунистической партии Украины отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.

Сегодня народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, ссылаясь на слова лидера фракции ПР Александра Ефремова, заявил, что большинство достигло договоренности с оппозицией, и завтра Верховная Рада заработает.