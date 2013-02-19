Коммунисты ушли из Верховной Рады
10:54, 19 февраля 2013Политика
3271
В сессионном зале Верховной Рады были проведены совещания фракций Компартии и Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, совещания проводили лидеры фракций. Совещание фракции КПУ провел Петр Симоненко, Партии регионов - Александр Ефремов.
Коммунисты и почти все регионалы ушли
После проведения совещаний народные депутаты покинули сессионный зал. Фракция коммунистов в полном составе покинула зал, при этом несколько депутатов из Партии регионов остаются в помещении.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты из фракций оппозиции продолжают блокировать трибуну и президиум парламента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter