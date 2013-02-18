Яценюк уверен, что Партия регионов готова применить силу

Как передает корреспондент УНИАН, сославшись на источники, А.Яценюк сказал: «Фракция Партии регионов начала свое заседание в «Зоряном», и начала свое заседание с того, что они готовы к силовому захвату парламентского зала».

По его словам, представители оппозиции заявили, что если будет попытка силового захвата сессионного зала, то все оппозиционные депутаты в течение получаса прибудут в Верховную Раду.

В то же время А.Яценюк предположил, что объявление сегодня заседания фракции «Батькивщина» «отбило у представителей Партии регионов охоту идти на силовой вариант развития событий».

«Мы еще раз обращаемся к председателю парламента с тем, чтобы обеспечить конституционную процедуру голосования, открыть парламент и начать работу законодательного органа», – сказал А.Яценюк.

Он подчеркнул, что фракция «Батькивщина» приняла решение не получать зарплату за время блокирования парламента, и также призывает поступить депутатов от ПР, поскольку именно они были инициаторами блокирования парламента, потому что именно они не выполняют украинскую Конституцию.

В свою очередь, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заверил, что «Батькивщина» и «Свобода» в случае угрозы силового разблокирования парламента в течение получаса будут присутствовать в сессионном зале.

По словам О.Тягнибока, по имеющейся у оппозиции информации, одним из вариантов начала «силовой операции» является намерение представителей Партии регионов и КПУ провести собрание в парламенте, исходя из того, что если председатель ВР разрешает присутствовать в стенах парламента одним, то почему это может быть запрещено другим.

В то же время А.Яценюк и О.Тягнибок заявили, что еще не приняли окончательного решения, будут ли сегодня оставаться на ночь в сессионном зале народные депутаты. По их словам, все будет зависеть от развития событий.

«Сейчас изучаем ситуацию. Поступит другая информация – будем действовать в зависимости от нее», – сказал О.Тягнибок.

А.Яценюк также сказал, что у оппозиционных сил «уровень мобилизации очень высок», но всю информацию разглашать оппозиционеры не будут, чтобы не открыть карты для фракции Партии регионов.