Власенко: Суд грубо попирает права Тимошенко на защиту

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко настаивает на необходимости проведения досудебного следствия по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.

"Мы делаем все, чтобы выполнить свои функции профессионально, а не политически. Но мы были лишены права заявлять отводы судьи, мы были лишены права заявлять какие-либо ходатайства, мы были лишены права заявлять отводы прокурорам, хотя они у нас были. Аргументация никакая – просто у нас такого права нет", - сказал С.Власенко, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

По его словам, защита совершает все юридически возможные действия для того, чтобы обеспечить Юлии Тимошенко право на защиту. "Суд попирает права Тимошенко, права защиты, потому что, к сожалению, в Украине не существует независимого правосудия. Это было откровенное грубое нарушение права", - отметил защитник экс-премьера.

"Мы и в дальнейшем будем принимать все возможные юридические меры для того, чтобы вернуть суд все же в русло Уголовного процессуального кодекса, а не в русло тех желаний и мнений, которые он имеет", - подчеркнул С.Власенко.