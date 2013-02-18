Регионалы хотят ввести механизм отзыва народных депутатов

В частности, об этом говорится в зарегистрированном в Верховной Раде народным депутатом от ПР Владимиром Олейником законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения работы Верховной Рады Украины)».

Проектом предлагается определить на законодательном уровне право поднимать вопрос об отзыве народного депутата Украины.

Автор предлагает наделить таким правом председателя Верховной Рады Украины по собственной инициативе или по требованию не менее 226 народных депутатов Украины, а также по письменному требованию 10% избирателей от их общего количества в соответствующем мажоритарном округе, собранных по процедуре, установленной законом.

В соответствии с законопроектом, председатель Верховной Рады обращается в Высший административный суд Украины с иском о признании народного депутата Украины отозванным.

Основанием для отзыва народного депутата является: неисполнение обязанностей, возложенных на народного депутата, осуществление народным депутатом голосования за другого депутата, препятствование народным депутатом рассмотрения вопросов повестки дня, в том числе путем блокирования трибуны, препятствование работе председательствующего на пленарном заседании, а также голосованию других народных депутатов, прогулы.

Полномочия народного депутата прекращаются со дня принятия Высшим административным судом Украины решения о признании народного депутата отозванным.

В случае принятия судебного решения о признании отозванным народного депутата Украины, который был избран во многомандатном избирательном округе, замещение депутата не происходит, депутатский мандат такого народного депутата остается вакантным до проведения очередных или внеочередных выборов народных депутатов.

В случае принятия судебного решения о признании отозванным народного депутата Украины, который был избран в одномандатном избирательном округе, в одномандатном избирательном округе, где был избран этот народный депутат, проводятся промежуточные выборы.

В случае уменьшения количественного состава Верховной Рады Украины до менее двух третей от ее конституционного состава в связи с прекращением полномочий народных депутатов, признанных отозванными, внеочередные выборы народных депутатов проходят по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах по избирательным процедурам, установленным Законом «О выборах народных депутатов Украины» для проведения выборов народных депутатов по мажоритарной составляющей смешанной избирательной системы.

Как известно, Конституция Украины определяет исключительный перечень лишения мандата народных депутатов.

Так, статья 81 Основного Закона предусматривает, что полномочия народных депутатов Украины прекращаются одновременно с прекращением полномочий Верховной Рады Украины.

Полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае: 1) сложения полномочий по его личному заявлению; 2) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него; 3) признания его судом недееспособным или безвестно отсутствующим; 4) прекращения его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины; 5) смерти.

Решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата принимается большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины.