Пятерых защитников Гостиного двора задержала милиция

Об этом заявил народный депутат Александр Бригинец, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам А.Бригинца, сегодня утром в Гостином дворе был осуществлен штурм, во время которого милиция задержала пятерых активистов, стоявших на защите Гостиного двора.

«Сегодня во время захвата Гостиного двора милиция вместо того, чтобы задерживать тех, кто напал на защитников исторического здания, задержала пятерых активистов», - сообщил депутат.

По его данным, активистов до сих пор держат под стражей, хотя милиция уже взяла у них показания, проверила и оформила необходимые документы. Сейчас они находятся в Подольском райуправлении милиции Киева, сообщил А.Бригинец.

Он также отметил, что во время нападения застройщики «снова прибегли к «насилию» над моей машиной. Она им мешала заблокировать вход».

«Они в очередной раз нарушили Закон «О статусе народного депутата», в соответствии с которым мой автомобиль, как собственность неприкосновенного депутата, также является неприкосновенным», - заявил А.Бригинец.

13 февраля прокуратура Киева направила запрос в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля относительно информирования о соблюдении требований градостроительного законодательства при проведении реконструкции Гостиного двора.

Контролеры должны предоставить в прокуратуру информацию о соответствии строительной документации государственным строительным нормам, отмечается в сообщении.

Ночью 9 февраля в Киеве несколько часов горел Гостиный двор.

По предварительному заключению экспертов, причиной пожара в Гостином дворе стало короткое замыкание электропроводки.

Общественные активисты предположили, что причиной пожара в Гостином дворе могли быть многочисленные работы по реконструкции здания, которые проводились в течение предыдущих лет.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

26 апреля 2012 г. Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акцию протеста.