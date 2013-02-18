Луценко привезли в суд
09:48, 18 февраля 2013Политика
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Экс-министра внутренних дел Юрия Луценко доставили в суд на рассмотрение его апелляции относительно освобождения из заключения по состоянию здоровья.
Луценко привезли на рассмотрение апелляции
Об этом сообщила Государственная пенитенциарная служба Украины.
"Сегодня, 18 февраля, Ю.Луценко доставлен в Апелляционный суд Черниговской области для участия в судебном заседании по рассмотрению жалобы защитников осужденного на отказ в освобождении последнего от дальнейшего отбывания уголовного наказания по состоянию здоровья", - говорится в заявлении тюремщиков.
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Как известно, 27 декабря прошлого года судья Менского районного суда Черниговской области вынес решение об отказе в освобождении Ю.Луценко по ст.84 УК Украины и ст.537 и 539 УПК Украины (по состоянию здоровья).
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