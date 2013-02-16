Британский эксперт: Янукович просто не понимает, как работает Евросоюз

В Евросоюзе сегодня очень раздражены невыполненными обещаниями президента Украины Виктора Януковича. Об этом в интервью изданию «Український тиждень» сказал британский исследователь украинской истории и современной политики Эндрю Уилсон.

«.. Янукович неоднократно при различных возможностях намекал о готовности к компромиссу и не сделал этого. Поэтому некоторые ведущие политики в ЕС разочарованы и раздражены на личном уровне », - сказал Уилсон.

На вопрос, намеренно ли Янукович хочет испортить себе репутацию в Брюсселе, эксперт ответил: «Нет, он просто не понимает как работает Евросоюз».

«Он (Янукович) считает, что все будет решать реальная расстановка сил ЕС, только делает пустые заявления по делу Тимошенко и другим делам, связанным с правами человека. Он в это не верит. Он рассчитывает, что самое важное - это realpolitik, но на самом деле ЕС действительно верит в кое-что из того, что провозглашается. Поэтому его modus operandi толкает его в другую сторону», - отметил Уилсон.

По его мнению, президент Украины рассчитывает, что ЕС в конце концов сдастся и все-таки подпишет соглашение об ассоциации.

«Расчеты Януковича, похоже, заключаются в том, что он сможет балансировать, играя классическую в "неотитоистскую "игру с надеждой, что ЕС наконец никуда не денется и согласится на сделку, поэтому поверит доводам, что Киев в противном случае пойдет на сделку с Россией. Но на самом деле он показывает, что Украина изолирована, коррумпирована, а олигархи не хотят сотрудничать с одной из сторон », - сказал эксперт.