Эксперт: ЕС и Украина уже начали взаимные обвинения в провале ассоциации

21:16, 14 февраля 2013
Политика
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Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС находится "под большим знаком вопроса", потому что украинская власть действует вопреки ожиданиям европейских политиков.

Эксперт говорит, что стороны думают, как лучше оскорбить друг друга

Такое мнение выразил аналитик польского Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Рафал Садовский в своем обзоре, текстом которого располагает УНИАН.

Эксперт считает, что на сегодняшний день подписание документа, который должен был бы приблизить Украину к Евросоюзу, "под большим знаком вопроса" из-за того, что украинская власть действует вопреки ожиданиям европейских политиков.

Он напомнил, что в январе Генеральная прокуратура Украины выдвинула очередные обвинения в совершении уголовного преступления экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, освобождения которой добиваются западные политики.

Кроме того, Украина не планирует отказываться от идеи ставок ввозной пошлины в рамках процедур, предусмотренных соглашениями Всемирной торговой организации, а ЕС выступает против этих намерений, напомнил Р.Садовский.

"Украинская власть делает вид, что что-то делает, рассчитывая при этом, что Евросоюз в конце концов согласится на подписание Соглашения об ассоциации, опасаясь возможного фиаско европейской интеграции Украины для целого "Восточного партнерства" и сближения Киева с Россией", - убежден эксперт.

Он выразил мнение, что такая тактика не даст желаемого результата, отметив, что в большинстве государств Евросоюза растет не только разочарование, но и раздражение по поводу ситуации в Украине.

Аналитик назвал недавний визит в Украину комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле "миссией последнего шанса".

"Представленный Фюле в Киеве окончательный срок выполнения европейских условий должен усилить ответственность Украины за будущее ассоциации. В свою очередь украинская сторона аргументирует, что готова подписать соглашение, а ЕС отказывает", - отметил Р.Садовский.

Он также отметил, что последняя публичная критика в адрес украинской власти из уст представителей Евросоюза и риторика в ответ украинской власти свидетельствует о том, что стороны уже не ищут способов для того, чтобы подписать договор об ассоциации в 2013 году, а думают, как лучше обвинить в провале этих переговоров друг друга.

"В условиях всевозрастающей критики со стороны государств Евросоюза подписания договора об ассоциации и углубленной зоне свободной торговли стоит под большим вопросом. В связи с этим обе стороны ведут определенной степени игру, кто будет обвинен за фиаско интеграции", - написал аналитик.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Ш.Фюле во время визита в Киев призвал украинскую власть не потерять шанс на подписание Соглашения об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года.

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