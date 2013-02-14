Эксперт: ЕС и Украина уже начали взаимные обвинения в провале ассоциации

Такое мнение выразил аналитик польского Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Рафал Садовский в своем обзоре, текстом которого располагает УНИАН.

Эксперт считает, что на сегодняшний день подписание документа, который должен был бы приблизить Украину к Евросоюзу, "под большим знаком вопроса" из-за того, что украинская власть действует вопреки ожиданиям европейских политиков.

Он напомнил, что в январе Генеральная прокуратура Украины выдвинула очередные обвинения в совершении уголовного преступления экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, освобождения которой добиваются западные политики.

Кроме того, Украина не планирует отказываться от идеи ставок ввозной пошлины в рамках процедур, предусмотренных соглашениями Всемирной торговой организации, а ЕС выступает против этих намерений, напомнил Р.Садовский.

"Украинская власть делает вид, что что-то делает, рассчитывая при этом, что Евросоюз в конце концов согласится на подписание Соглашения об ассоциации, опасаясь возможного фиаско европейской интеграции Украины для целого "Восточного партнерства" и сближения Киева с Россией", - убежден эксперт.

Он выразил мнение, что такая тактика не даст желаемого результата, отметив, что в большинстве государств Евросоюза растет не только разочарование, но и раздражение по поводу ситуации в Украине.

Аналитик назвал недавний визит в Украину комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле "миссией последнего шанса".

"Представленный Фюле в Киеве окончательный срок выполнения европейских условий должен усилить ответственность Украины за будущее ассоциации. В свою очередь украинская сторона аргументирует, что готова подписать соглашение, а ЕС отказывает", - отметил Р.Садовский.

Он также отметил, что последняя публичная критика в адрес украинской власти из уст представителей Евросоюза и риторика в ответ украинской власти свидетельствует о том, что стороны уже не ищут способов для того, чтобы подписать договор об ассоциации в 2013 году, а думают, как лучше обвинить в провале этих переговоров друг друга.

"В условиях всевозрастающей критики со стороны государств Евросоюза подписания договора об ассоциации и углубленной зоне свободной торговли стоит под большим вопросом. В связи с этим обе стороны ведут определенной степени игру, кто будет обвинен за фиаско интеграции", - написал аналитик.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Ш.Фюле во время визита в Киев призвал украинскую власть не потерять шанс на подписание Соглашения об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года.