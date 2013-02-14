Завтра суд будет допрашивать еще одного свидетеля по делу Щербаня

В пятницу, 15 февраля, следственный судья Печерского районного суда Киева в здании Апелляционного суда столицы начнет допрос второго свидетеля по делу об убийстве в 1996 году в Донецке депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Об этом УНИАН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, отметив, что, по имеющейся информации, допрос свидетеля должен начаться в 10.00, однако пока неизвестно, кто будет председательствовать в судебном заседании.

Адвокат экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк подтвердил эту информацию. “Да, нам известно о допросе на 10.00, но кого будут допрашивать, не знаем сейчас. Заявка суда на доставку Юлии Владимировны есть. Ее отказа на приезд нет. Доставят ли - зависит от Пенитенциарной службы или от Генпрокуратуры”, - сказал он.