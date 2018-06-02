Кличко: За один день Киевсовет принял решения, которые равны двум Криворожсталям

Депутат Киевсовета Виталий Кличко в интервью УНИАН рассказал о своем видении решения земельного вопроса в столице, отношениях с ныне действующим мэром Черновецким и о будущих выборах мэра.

Виталий, Вы выступили против 496 печально известных решений Киевсовета от 1 октября о выделении земли и собирались обжаловать их в суде. Какова сейчас судьба этой земли?

Сессия, которая проходила 1 октября, была нелегитимной. В зале не было кворума. Это была не сессия, а собрание депутатов. Она проводилась с нарушением регламента. На экране мы видели, что голосуют более 60 депутатов, но реально в зале находилось около 50. Голосовали карточками даже тех депутатов, которые в этот момент находились далеко за границей. Практически во всех вопросах не было проектов согласования. Вопросы голосовались пакетом. Скорость, с которой было проведено более 600 вопросов за 4,5 часа, я думаю, можно поместить в Книгу рекордов Гиннеса.

Юлия Тимошенко заявляет, что вернет незаконно приватизированные объекты и землю. Если Вы станете мэром, Вы будете забирать розданную землю, и каким образом?

В первую очередь, я поднял бы вопрос о пересмотре всех незаконных решений, принятых командой, которая сегодня находится при власти. Решения, выставленные на голосование, проводились с нарушением процедур и регламента. Я твердо уверен, что эти земли не должны раздаваться кому-то за «просто так». Команда Черновецкого еще на выборах полтора года назад выступала за открытые аукционы по земле, но эти лозунги, к сожалению, оказались красивыми только на словах. А возвращать незаконно розданное мы будем решениями Киевсовета. В случае возникновения конфликтных ситуаций мы готовы будем обращаться в судебные инстанции, в прокуратуру…

Вы считаете, дерибан земли в столице можно прекратить?

В том-то и дело, что сегодняшняя команда в горадминистрации хочет побыстрее «раздарить» всю землю, чтобы нечего было дерибанить, – тогда дерибан прекратится автоматически.

А каким Вы видите решение земельного вопроса?

Я вижу два условия, которые помогут решить земельный вопрос. Во-первых, все земельные участки должны выдаваться под конкретные проекты, в соответствии с Генеральным планом. Если надо построить жилой дом – участок отводится именно под дом, а не под заправку или торговый центр. При этом будущий проект должен пройти все комиссии. Второе условие – наличие конкуренции, когда земельные вопросы будут решаться с помощью тендеров или аукционов. Должна быть стратегия развития города, а не хаотичная застройка, которая сегодня уничтожает не только историческое лицо города, а и город вообще.

Посмотрите, какой резонанс был в прессе по поводу приватизации “Криворожстали”? А ведь сессия 1 октября по своей рыночной стоимости равна двум “Криворожсталям” и двум годовым бюджетам города Киева. Земля не должна раздаваться под столом в качестве непонятных вознаграждений непонятным фирмам. У нас есть рынок земли, и за счет него должен пополняться бюджет города Киева, а не состояние отдельных людей.

В вопросах земли Вы были едины с “регионами” и БЮТ. Однако киевская фракция “Нашей Украины” голосовала за отвод земели… Как складываются отношения с фракциями?

К сожалению, в позициях «Нашей Украины» парламентской и «Нашей Украины» киевской есть много различий. Пока первые говорят о необходимости досрочных выборов в столице, вторые очень живо голосуют по земельным вопросам. И в их глазах заметна не только моральная заинтересованность.

Вам не удается найти общий язык с фракцией “Нашей Украиной” в Киевраде?

“Наша Украина” де-юре находится в «Демократическом Киеве», но де-факто голосует в унисон с «земельным большинством». Я не знаю, какой была их мотивация во время голосования 1 октября. Партия регионов отказалась голосовать за эти вопросы, Блок Юлии Тимошенко также выступал против, Блок Виталия Кличко отказался голосовать. Часть людей из фракции “Наша Украина” тоже не приняли участие в голосовании и демонстративно вышли из зала. Но другая часть “нешеукраинцев” дружно, с огромным энтузиазмом и огромной скоростью успевали нажимать кнопки.

Постановления Киеврады убедительно демонстрируют, что все ее решения прозрачны. А Ваши демонстративные выходы из Рады некоторые называют популизмом…

Предела цинизма людям, которые об этом говорят, наверное, нет. Они говорят на белое черное, на черное белое. Мы требуем список поименного голосования тех депутатов, которые присутствовали на сессии 1 октября. До сих пор списка от городской администрации мы так и не получили. Почему? Догадаться не трудно. Проектов решений, которые рассматривались, просто не существует в природе. Это популизм или нет?

Как складываются у Вас отношения с действующим мэром Черновецким?

У меня нет никаких вопросов лично к господину Черновецкому. У меня есть вопросы только к тем действиям, которые предпринимает команда с ним во главе.

Как обстоит ситуация с выбором единой кандидатуры? У Вас ведь шли переговоры по этому поводу с лидерами фракций…

В настоящий момент идет процесс переговоров. И рано о чем-либо сейчас говорить.

Если Вы станете мэром, какими будут Ваши первые шаги?

Будет два вектора моих действий. Во-первых, я буду добиваться пересмотра всех незаконных решений, которые были приняты. И те люди, которые были причастны к принятию незаконных решений, должны понести ответственность. До тех пор, пока чиновники будут чувствовать свою безнаказанность, они не будут бояться нарушать закон. Во-вторых, я займусь реализацией Стратегии развития Киева, той программы, с которой я пойду на выборы. Например, как решить проблему хаотичной застройки и землеотводов, я уже говорил – это Генеральный план, проектное выделение, конкурсный подход. Если вспоминать о реформе ЖКХ, то необходимо говорить о создании конкуренции. Только она поможет поднять качество и стабилизировать цены. Комплексной программы реформ требуют киевские дороги, где надо решать все – от «пробок» до качества покрытия и развязок. В моей команде есть профессионалы в различных областях градостроительства.

Кого Вы видите своим соперником на мэрское кресло?

Соперников на выборах может быть большое количество. Все достойные. Прежде всего, я хотел бы, чтобы эти выборы были не соперничеством в обливании друг друга грязью, а соперничеством программ, соперничеством в том, что люди декларируют и в том, что они делают. Обещаний на этих выборах, как и на все других, будет более чем достаточно. Но одно дело обещать, а другое – придерживаться своих обещаний и воплощать их в жизнь.

Беседовала Анна Ященко