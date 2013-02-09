Мельниченко призывает Пшонку отбить рейдерский захват пансионата в Скадовске

Бывший майор Управления Государственной охраны Николай Мельниченко заявляет, что по имеющейся у него информации, в пгт. Лазурное Скадовского района Херсонской области при участии местной прокуратуры и правоохранительных органов происходит рейдерский захват пансионата "Збруч", владельцем которого является трудовой коллектив.

Об этом Н.Мельниченко сообщил УНИАН.

"Ко мне, как к общественному правозащитнику, обратились работники коллектива пансионата и представители харьковской правозащитной организации и сообщили, что при участии прокуратуры Скадовска и правоохранительных органов сейчас происходит захват пансионата в интересах лиц из Донецкой области. Один из наиболее заинтересованных в незаконной сделке - житель Краматорска, ранее судимый и отбывавший наказание за похищение людей", - заявил Н.Мельниченко.

"У меня есть беспрекословные доказательства того, что органы прокуратуры в Херсонской области цинично и нагло нарушают закон. Следовательно я публично обращаюсь к генпрокурору Виктору Пшонке с требованием прекратить произвол своих подчиненных. А материалы, подтверждающие противоправные действия прокурорских работников, я в понедельник, 11 февраля, лично ему передам", - подчеркнул Н.Мельниченко.