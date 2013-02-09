Кужель: Тимошенко доверила Яценюку свою партию и свою жизнь

Об этом она заявила в эфире "Шустер.Live".

"Юлия Тимошенко – государственный деятель, а не частное лицо. И понимая, как власть создает одно дело за другим, она сказала, что мы должны быть готовы, сплоченны и работать на своего лидера фракции, вы должны работать на Яценюка", - пересказала Кужель.

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"И я не понимаю, почему это всех так удивило. Это человек, которому она доверила свою партию и свою жизнь, и она прекрасно понимает, что только в единстве мы можем идти. А уж когда подойдем к 2015 году, тогда будем решать", - цитирует Украинская правда.